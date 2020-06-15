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14:25 (мск), источник: ТАСС

КХЛ предложила «Куньлуню» несколько вариантов проведения домашних матчей на востоке РФ

ТАСС, 15 июня. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложила пекинскому «Куньлуню» несколько вариантов проведения домашних матчей в городах восточной части территории РФ. Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что китайский клуб может быть вынужден проводить домашние встречи в России из-за сложной эпидемиологической ситуации и ограничений в авиасообщении.

«Если по большинству иностранных команд ситуация более-менее понятна, то с командой “Куньлунь” вопрос значительно серьезнее. В Китае процесс восстановления всех необходимых условий может затянуться до осени, поэтому пекинскому клубу было предложено сразу несколько вариантов локации на начальной стадии чемпионата. Это города, расположенные в восточной части РФ, такие, как Владивосток, где все соответствует условиям проведения домашних матчей КХЛ, а также Красноярск, где возведен современный дворец спорта. Существует и вариант с западной частью России, но он неудобен для нынешнего составления календаря, потому что, возможно, в ходе чемпионата его придется менять», — заявил Морозов.

Морозов отметил, что прорабатывается вариант проведения домашних матчей и в других странах. «Китайский клуб сейчас наблюдает за ситуацией за въездом и выездом за пределы страны. Лига прорабатывает различные варианты. В начале сезона “Куньлунь” может сыграть часть домашних матчей в России или даже в других странах», — добавил он.

Из-за пандемии коронавируса две последние домашние игры «Куньлунь» проводил 2 февраля с ЦСКА (0:3) в Москве и 24 февраля с рижским «Динамо» (1:2) в Новосибирске. В последний раз «Куньлунь» в Пекине сыграл 22 января с «Амуром» (4:2). В регулярном чемпионате КХЛ клуб занял 10-е место в Восточной конференции.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.

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