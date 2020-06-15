Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
18:13 (мск), источник: Vesti.kz

Зачем «Барысу» нападающий из Канады с 451 матчем в КХЛ?

Центральный нападающий «Барыса» Дастин Бойд может остаться в столичной команде — опытный форвард необходим клубу и еще не отказался от продолжения карьеры. О пользе приезда 33-летнего канадца с казахстанским паспортом — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

За «Барыс» Бойд провел восемь сезонов, приняв участие в 451 матче. Если для команды из Нур-Султана не смогут подписать сильного центрфорварда, то ведущая роль отойдет к Дастину. Справится с ней? «41-й» номер не так агрессивен, как требуется для ведущего исполнителя этой позиции, но его опыт в лиге может компенсировать эту «слабость».

Возможно, новый тренерский штаб выведет на ведущую роль негабаритное трио Никиты Михайлиса, Кертиса Волка и Аркадия Шестакова. В прошлом сезоне это звено заставило кружиться головы практически у всей лиги, но тогда им нужны силовые защитники, которые смогли бы оказывать давление.

Даже если «Барыс» найдет стереотипного нападающего на роль первого центрального форварда, Бойд должен остаться. Опытный канадец может играть не только на ведущих позициях, но и, скажем, в третьем звене. При нем опасны даже Дмитрий Шевченко с Павлом Акользиным, которые призваны разрушать, а не созидать.

Важен Бойд и для сборной Казахстана. Только Дастин решит, хочет он сыграть еще сезон или с него уже хватит и в Канаде можно начать следующий этап своей жизни. Вряд ли кто-то другой в КХЛ претендует на Бойда. Еще один момент — «Барыс» поднимет свитер игрока, если Дастин откажется от продолжения карьеры?

Напомним, снова были названы потенциальные кандидаты на позицию главного тренера «Барыса». Также расписаны перспективы 33-летнего Дастина Бойда заиграть в другом клубе КХЛ, а не в «Барысе». Некоторые игроки «Барыса» провели тренировку на льду.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Скабелка, лучший бомбардир и ведущий защитник. Кто стал самой болезненной потерей "Барыса"
Аршавин порекомендовал «Арсеналу» приобрести футболиста «Зенита»
ФИФА отреагировала на скандальное высказывание Дональда Трампа
Названы номинанты на премию лучшему молодому игроку Golden Boy
Плющенко и Трусова восхитили фанатов синхронным прыжком (видео)
Школа Загитовой показала, как прошел последний звонок фигуристки
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Российский театр показал «Вишневый сад» в игре Minecraft
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь