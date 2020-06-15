Зачем «Барысу» нападающий из Канады с 451 матчем в КХЛ?

За «Барыс» Бойд провел восемь сезонов, приняв участие в 451 матче. Если для команды из Нур-Султана не смогут подписать сильного центрфорварда, то ведущая роль отойдет к Дастину. Справится с ней? «41-й» номер не так агрессивен, как требуется для ведущего исполнителя этой позиции, но его опыт в лиге может компенсировать эту «слабость».

Возможно, новый тренерский штаб выведет на ведущую роль негабаритное трио Никиты Михайлиса, Кертиса Волка и Аркадия Шестакова. В прошлом сезоне это звено заставило кружиться головы практически у всей лиги, но тогда им нужны силовые защитники, которые смогли бы оказывать давление.

Даже если «Барыс» найдет стереотипного нападающего на роль первого центрального форварда, Бойд должен остаться. Опытный канадец может играть не только на ведущих позициях, но и, скажем, в третьем звене. При нем опасны даже Дмитрий Шевченко с Павлом Акользиным, которые призваны разрушать, а не созидать.

Важен Бойд и для сборной Казахстана. Только Дастин решит, хочет он сыграть еще сезон или с него уже хватит и в Канаде можно начать следующий этап своей жизни. Вряд ли кто-то другой в КХЛ претендует на Бойда. Еще один момент — «Барыс» поднимет свитер игрока, если Дастин откажется от продолжения карьеры?