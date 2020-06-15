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18:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» подал заявку на участие в следующем сезоне КХЛ

Казахстанский «Барыс» вместе 22 клубами подал заявку на участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

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Лига понесла одну потерю — из-за пандемии коронавируса сезон пропустит владивостокский «Адмирал», выступавший в Восточной конференции. Старт сезона-2020/21 КХЛ запланирован на 2 сентября.

«Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом. В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. Это общие рабочие вопросы, касающиеся не только спорта. Финансовые документы, присланные клубами, лига изучила, и представит свое заключение совету директоров КХЛ. Именно там и будет утвержден окончательный состав участников», — сказал Морозов в интервью официальному сайту лиги.

В сезоне-2019/20 «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и финишировал вторым на «Востоке». В первом раунде Кубка Гагагрина казахстанский клуб победил «Металлург» с общим счетом 4−1, но не смог сыграть серию с «Сибирью» из-за пандемии — КХЛ досрочно завершила плей-офф без определения победителя.

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