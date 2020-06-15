«Барыс» подал заявку на участие в следующем сезоне КХЛ

«Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом. В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. Это общие рабочие вопросы, касающиеся не только спорта. Финансовые документы, присланные клубами, лига изучила, и представит свое заключение совету директоров КХЛ. Именно там и будет утвержден окончательный состав участников», — сказал Морозов в интервью официальному сайту лиги.