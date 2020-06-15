«Барыс» подал заявку на участие в следующем сезоне КХЛ
Казахстанский «Барыс» вместе 22 клубами подал заявку на участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.
Казахстанский «Барыс» вместе 22 клубами подал заявку на участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.
Лига понесла одну потерю —
«Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом. В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. Это общие рабочие вопросы, касающиеся не только спорта. Финансовые документы, присланные клубами, лига изучила, и представит свое заключение совету директоров КХЛ. Именно там и будет утвержден окончательный состав участников», — сказал Морозов в интервью официальному сайту лиги.
В сезоне-2019/20 «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и финишировал вторым на «Востоке». В первом раунде Кубка Гагагрина казахстанский клуб победил «Металлург» с общим счетом 4−1, но не смог сыграть серию с «Сибирью»