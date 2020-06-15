Скабелка откровенно рассказал о причинах ухода из «Барыса» и подвел итоги работы в Казахстане
Белорусский тренер Андрей Скабелка в интервью Pressball.by откровенно рассказал о причинах ухода из «Барыса» и подвел итоги казахстанского этапа карьеры.
Белорусский тренер Андрей Скабелка в интервью Pressball.by откровенно рассказал о причинах ухода из «Барыса» и подвел итоги казахстанского этапа карьеры.
— Прошедший сезон, так понимаю, оставил двоякие ощущения?
— Вроде того. В клубной части был практически сплошной позитив, в сборной после известного матча против Польши в олимпийской квалификации — наоборот.
— Не было мысли провести параллель между победой поляков над Казахстаном, да еще и в
— Да ну, это уже был бы перебор. Слишком несопоставимые величины. Да, «на тоненького» и да, несколько неожиданно для многих. Но в этом феврале просто в очередной раз было доказано, что в отдельном матче может произойти все что угодно.
— И все же глубина тренерского разочарования была изрядной?
— Само собой.
— Можно ли вспомнить
— За 60 с лишним игр в сезоне столько всего неожиданного успевает произойти. Вот хотя бы относительно свежий пример: в одном из матчей плей-офф- 2019 сумели одолеть «Торпедо», уступая ему к середине второго периода четыре шайбы. А потом, ведя 2:0 в серии, довели дело до седьмой встречи. Вообще ловлю себя на мысли, что в последние годы перестал остро огорчаться неудачам и радоваться победам. В плотном графике это значит просто зря пережигать себе нервы.
— С опытом приходит умение управлять эмоциями?
— Вроде того. Раньше мог по горячим следам
— Два года в Казахстане были счастливыми?
— Безусловно. Это были два интересных сезона. Завершившихся непростым решением, что второй станет последним. Болельщики очень тепло поддерживали и команду, и наш штаб. Местные ребята сумели поверить в себя и раскрыться
— Воображаю, насколько обидной для команды оказалась приостановка, а затем и отмена
— Само собой. Когда видишь, что команда на подъеме, она живет и дышит, способна на многое, трудно довольствоваться одним только преодолением первого раунда
— А что могло бы быть?
— Здесь уже никто никогда не узнает. Мы были готовы биться до конца.
— «Барыс» образца марта этого года — лучшая команда в тренерской карьере?
— Вот здесь не стал бы так преувеличивать. Были свои пики и в «Авангарде», и в «Сибири», да и в том же «Гомеле» еще раньше. Но безусловно то, что сейчас все — игроки, тренеры, персонал, руководство — были на одной волне. А это, знаю по опыту, очень важно. И непременное условие больших успехов.
— Насчет поддержки болельщиков: такое ощущение, что Андрей Скабелка не всегда в любимчиках у игроков, но всегда — у зрителей.
— Тоже преувеличение — случалось всякое. Особенно поначалу: в той же «Сибири» не все и не всегда было гладко. Но потом, как правило, симпатии действительно удавалось заслужить. Настоящий болельщик ведь не только видит, но и чувствует команду. Понял это, еще будучи игроком. Это сейчас встречи команд с поклонниками могут проходить на аренах. Раньше — проще: клуб, театр, где в зале только несколько сотен «самых-самых». И от них всегда один посыл: «Ребята, даже не важно, выиграете вы или проиграете. Главное, мы должны видеть, что вы оставили на льду все, что можно. Тогда всегда поддержим».
— Врученный казахстанскими болельщиками халат не затерялся?
— Нет, конечно, привез в Минск. Такие презенты очень приятны. Тем более там же не только национальный костюм преподнесли, а и песню в мою честь переделали. В такие моменты чувствуешь, что действительно работаешь не зря.
— Поговорка «Восток — дело тонкое» приобрела за эти пару лет наполнение?
— Безусловно.
— И как?
— Довольно вкусно. При том, что я не особо мясоед.
— Неужели вегетарианец?
— Нет, скорее приверженец средиземноморской диеты: рыба, паста, птица.
— И давно?
— Изменил вкусы после окончания игровой карьеры.
— Закончим казахстанскую тему. Явно не клуб попросил Скабелку «на выход»: это делается одномоментно, а не тянется несколько недель. Тогда что?
— Тоже тривиальная в
Может, в ближайшее время конъюнктура изменится: казахстанцы же тоже теперь не будут считаться в России легионерами, так что часть наверняка разъедется. Тогда и разделение постов может произойти. Но пока этого не случилось, пришлось выбирать. Между тем, чтобы оставаться в Казахстане на обоих постах или покинуть
— Так в чем была сложность остаться, если, как было сказано, «Барыс» и сборная — практически одно лицо?
— Лицо одно, а специфика разная. Так что это было принципиально. Твердо для себя решил, что заниматься нужно
— Пардон за соль на рану, то самое февральское поражение в олимпийской квалификации от Польши сыграло роль?
— Не то чтобы исчерпывающую, но стало серьезным фактором. После чего понял, что совместительства не хочу.
Напомним, что Скабелка 3 мая подписал трехлетний контракт с «Локомотивом». За два сезона с ним «Барыс» дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а сборная Казахстана вернулась в элитный дивизион, но чемпионат мира-2020 отменили