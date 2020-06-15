Скабелка откровенно рассказал о причинах ухода из «Барыса» и подвел итоги работы в Казахстане

— Прошедший сезон, так понимаю, оставил двоякие ощущения?

— Вроде того. В клубной части был практически сплошной позитив, в сборной после известного матча против Польши в олимпийской квалификации — наоборот.

— Не было мысли провести параллель между победой поляков над Казахстаном, да еще и в Нур-Султане, с нашим матчем против шведов на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити (Беларусь сенсационно победила)?

— Да ну, это уже был бы перебор. Слишком несопоставимые величины. Да, «на тоненького» и да, несколько неожиданно для многих. Но в этом феврале просто в очередной раз было доказано, что в отдельном матче может произойти все что угодно.

— И все же глубина тренерского разочарования была изрядной?

— Само собой.

— Можно ли вспомнить какой-то аналог?

— За 60 с лишним игр в сезоне столько всего неожиданного успевает произойти. Вот хотя бы относительно свежий пример: в одном из матчей плей-офф- 2019 сумели одолеть «Торпедо», уступая ему к середине второго периода четыре шайбы. А потом, ведя 2:0 в серии, довели дело до седьмой встречи. Вообще ловлю себя на мысли, что в последние годы перестал остро огорчаться неудачам и радоваться победам. В плотном графике это значит просто зря пережигать себе нервы.

— С опытом приходит умение управлять эмоциями?

— Вроде того. Раньше мог по горячим следам что-то кому-то выговорить. Сейчас действую иначе: матч закончился — все по домам. Выспались, успокоились и уже с утра на свежую голову разбираемся, что пошло не так.

— Два года в Казахстане были счастливыми?

— Безусловно. Это были два интересных сезона. Завершившихся непростым решением, что второй станет последним. Болельщики очень тепло поддерживали и команду, и наш штаб. Местные ребята сумели поверить в себя и раскрыться по-новому. В конце концов, и результата мы добились весьма и весьма неплохого. Недавно узнал, что в каком-то ежегодном рейтинге европейских клубов «Барыс» по итогам минувшего сезона вошел в десятку лучших. Впервые в истории. Чем не показатель?

— Воображаю, насколько обидной для команды оказалась приостановка, а затем и отмена плей-офф.

— Само собой. Когда видишь, что команда на подъеме, она живет и дышит, способна на многое, трудно довольствоваться одним только преодолением первого раунда плей-офф. Это уже было. Тем более ко второму кругу подошли вообще без травм — нечастое счастье.

— А что могло бы быть?

— Здесь уже никто никогда не узнает. Мы были готовы биться до конца.

— «Барыс» образца марта этого года — лучшая команда в тренерской карьере?

— Вот здесь не стал бы так преувеличивать. Были свои пики и в «Авангарде», и в «Сибири», да и в том же «Гомеле» еще раньше. Но безусловно то, что сейчас все — игроки, тренеры, персонал, руководство — были на одной волне. А это, знаю по опыту, очень важно. И непременное условие больших успехов.

— Насчет поддержки болельщиков: такое ощущение, что Андрей Скабелка не всегда в любимчиках у игроков, но всегда — у зрителей.

— Тоже преувеличение — случалось всякое. Особенно поначалу: в той же «Сибири» не все и не всегда было гладко. Но потом, как правило, симпатии действительно удавалось заслужить. Настоящий болельщик ведь не только видит, но и чувствует команду. Понял это, еще будучи игроком. Это сейчас встречи команд с поклонниками могут проходить на аренах. Раньше — проще: клуб, театр, где в зале только несколько сотен «самых-самых». И от них всегда один посыл: «Ребята, даже не важно, выиграете вы или проиграете. Главное, мы должны видеть, что вы оставили на льду все, что можно. Тогда всегда поддержим».

— Врученный казахстанскими болельщиками халат не затерялся?

— Нет, конечно, привез в Минск. Такие презенты очень приятны. Тем более там же не только национальный костюм преподнесли, а и песню в мою честь переделали. В такие моменты чувствуешь, что действительно работаешь не зря.

— Поговорка «Восток — дело тонкое» приобрела за эти пару лет наполнение?

— Безусловно. Все-таки менталитет, общение, культура там отличаются от привычных нам. Что-то не стыдно и перенять. Например, уважительное отношение младших к старшим. Или взять ту же кухню: невозможно столько времени прожить в Казахстане и, скажем, не попробовать конину.

— И как?

— Довольно вкусно. При том, что я не особо мясоед.

— Неужели вегетарианец?

— Нет, скорее приверженец средиземноморской диеты: рыба, паста, птица.

— И давно?

— Изменил вкусы после окончания игровой карьеры. Игроку-то, понятно, непросто обходиться без мяса. А вот для тренера оно уже тяжеловато. Плюс пристрастился к средиземноморской кухне, когда стал с супругой регулярно выезжать на отдых в Италию.

— Закончим казахстанскую тему. Явно не клуб попросил Скабелку «на выход»: это делается одномоментно, а не тянется несколько недель. Тогда что?

— Тоже тривиальная в общем-то история. Не секрет, что в Казахстане предпочитают, чтобы главный тренер «Барыса» заодно возглавлял и сборную. И там на данный момент это логично: кроме игроков из клуба КХЛ, в сборной буквально несколько человек. В последнем созыве были всего трое — Рымарев, Доус да Жайлауов.

Может, в ближайшее время конъюнктура изменится: казахстанцы же тоже теперь не будут считаться в России легионерами, так что часть наверняка разъедется. Тогда и разделение постов может произойти. Но пока этого не случилось, пришлось выбирать. Между тем, чтобы оставаться в Казахстане на обоих постах или покинуть Нур-Султан.

— Так в чем была сложность остаться, если, как было сказано, «Барыс» и сборная — практически одно лицо?

— Лицо одно, а специфика разная. Так что это было принципиально. Твердо для себя решил, что заниматься нужно чем-то одним. При этом роль тренера клуба мне ближе, чем наставника сборной, которая в сезоне собирается всего на несколько турниров и чемпионат мира.

— Пардон за соль на рану, то самое февральское поражение в олимпийской квалификации от Польши сыграло роль?

— Не то чтобы исчерпывающую, но стало серьезным фактором. После чего понял, что совместительства не хочу.