Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
12:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ак Барс» планирует сокращения бюджета от 20 до 50 процентов

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов рассказал, как команда справляется с финансовыми сложностями, вызванными финансовым кризисом на фоне пандемии коронавируса.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Потолок по зарплатам мы поддержали как члены лиги, — сказал Маганов в интервью «Бизнес Online». — Сегодня рассматриваем различные варианты оптимизации расходов. Понятно, что у нас возможностей в этом году поменьше. Изучаем варианты сокращения бюджета от 20 до 50 процентов. Смотрим на обоснованность затрат, глубину, отдачу.

В регламенте КХЛ указано, что общая зарплатная ведомость клубов не может превышать 900 миллионов рублей. На зарплаты игроков «Ак Барс» тратит 870 млн.

Читайте также
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Адвокат рассказал, почему он отказался взять дело Ефремова
Кокорина и Мамаева отправили в тюрьму после драки. Почему Ефремова отпустили после убийства
Как будут организованы матчи чемпионата России по футболу
Суперголу русского форварда Малкина — 11 лет (видео)
«Тоттенхэм» вновь рассмотрит возможность подписания Дзюбы
СМИ: Модрич хочет завершить карьеру в мадридском «Реале»
Журнал The Ring назвал топ-10 лучших тяжеловесов современности
СМИ: Цорн получит 20 млн рублей в случае чемпионства «Спартака»
Мюнхен — снова чемпион: прогноз на матч «Вердер» — «Бавария»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь