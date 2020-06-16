«Ак Барс» планирует сокращения бюджета от 20 до 50 процентов
Президент «Ак Барса» Наиль Маганов рассказал, как команда справляется с финансовыми сложностями, вызванными финансовым кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Президент «Ак Барса» Наиль Маганов рассказал, как команда справляется с финансовыми сложностями, вызванными финансовым кризисом на фоне пандемии коронавируса.
— Потолок по зарплатам мы поддержали как члены лиги, — сказал Маганов в интервью «Бизнес Online». — Сегодня рассматриваем различные варианты оптимизации расходов. Понятно, что у нас возможностей в этом году поменьше. Изучаем варианты сокращения бюджета от 20 до 50 процентов. Смотрим на обоснованность затрат, глубину, отдачу.
В регламенте КХЛ указано, что общая зарплатная ведомость клубов не может превышать 900 миллионов рублей. На зарплаты игроков «Ак Барс» тратит 870 млн.