«Ак Барс» планирует сокращения бюджета от 20 до 50 процентов

— Потолок по зарплатам мы поддержали как члены лиги, — сказал Маганов в интервью «Бизнес Online». — Сегодня рассматриваем различные варианты оптимизации расходов. Понятно, что у нас возможностей в этом году поменьше. Изучаем варианты сокращения бюджета от 20 до 50 процентов. Смотрим на обоснованность затрат, глубину, отдачу.