«Барыс» определился с главным тренером

Источник: РИА "Новости"

У «Барыса» было несколько кандидатов на вакантную должность, но окончательный выбор пал на Михайлиса. Возможно, это связано с бюджетом столичного клуба, который может быть сокращен на будущий сезон.

51-летний Михайлис работает в системе «Барыса» с 2007 года. Лишь один сезон — 2012/13 — воспитанник карагандинского хоккея провел в другой команде, уйдя в «Алматы». Долгие годы Михайлис работает главным тренером «Номада». В первой половине 2018 года он был ассистентом Галыма Мамбеталиева в «Барысе» и сборной Казахстана.

С 2014 года за «Барыс» играет сын Михайлиса Никита, который также выступает за сборную Казахстана.

Последние два сезона «Барыс» тренировал Андрей Скабелка, который отказался продлевать контракт с клубом из-за нежелания параллельно работать в сборной. Под руководством белоруса команда дважды выиграла дивизион Чернышева и проходила во второй раунд Кубка Гагарина.