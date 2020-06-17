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14:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил имя нового главного тренера

«Барыс» в своем официальном Instagram объявил нового главного тренера. Им стал казахстанский специалист Юрий Михайлис, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с клубом подписан на один год.

Напомним, сегодня, 17 июня, первыми об этом сообщили Vesti.kz. У «Барыса» было несколько кандидатов на вакантную должность, но окончательный выбор пал на Михайлиса. Возможно, это связано с бюджетом столичного клуба, который может быть сокращен на будущий сезон.

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51-летний Михайлис работает в системе «Барыса» с 2007 года. Лишь один сезон — 2012/13 — воспитанник карагандинского хоккея провел в другой команде, уйдя в «Алматы». Долгие годы Михайлис работает главным тренером «Номада». В первой половине 2018 года он был ассистентом Галыма Мамбеталиева в «Барысе» и сборной Казахстана.

С 2014 года за «Барыс» играет сын Михайлиса Никита, который также выступает за сборную Казахстана.

Последние два сезона «Барыс» тренировал Андрей Скабелка, который отказался продлевать контракт с клубом из-за нежелания параллельно работать в сборной. Под руководством белоруса команда дважды выиграла дивизион Чернышева и проходила во второй раунд Кубка Гагарина.

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