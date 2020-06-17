Хоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться

Источник: Спорт РИА Новости

В Среднеуральском монастыре введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков по просьбе самого схиигумена. Законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырем Сергием, являвшимся духовником обители.

«Он приезжает помолиться сюда вместе с семьей. Я периодически сталкиваюсь с ним на богослужениях», — утверждает Всеволод Могучев.

Он также сообщил РИА Новости, что обстановка в монастыре спокойная, «он живет своей обычной жизнью». Кроме того, в него, как сказал Могучев, верующие могут беспрепятственно попасть.

По его словам, Дацюк «очень тепло относится к отцу Сергию». Для него «наличие батюшки в этом монастыре имеет огромное значение», как и для всех тех, кто туда приезжает.

«У отца Сергия большое количество духовных чад. К нему приезжает также Дима Соколов (известный российский юморист — ред.). Они любят отца Сергия и доверяют ему. Думаю, они с ним будут при любом раскладе», — говорит он.

Ранее Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать. Это произошло, после того как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы», и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов «из-за псевдопандемии» коронавируса.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии РИА Новости пояснили, что настоятельница покинула обитель вместе с сестрами из-за того, что не разделяет позицию схиигумена.