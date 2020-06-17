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17 июня, источник: Vesti.kz

После Высоцкого и наставника ЦСКА. Как тренеры из Казахстана руководили «Барысом» в КХЛ

Новый тренер «Барыса» Юрий Михайлис стал шестым казахстанцем у руля столичного клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В сентябре специалист попробует успешно стартовать в Лиге, а мы вспоминаем его предшественников с казахстанскими паспортами. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

О назначении 51-летнего Михайлиса объявлено сегодня, 17 июня, но рабочий график других казахстанцев мы будем отслеживать только по играм КХЛ. То есть Александр Высоцкий, который возглавлял тренерский штаб клуба в момент дебюта, в соответствии с нашим графиком начал работу 3 сентября 2008 года (в этот день «Барыс» сыграл первый матч турнира с минским «Динамо»).

1. Александр Высоцкий (с 3 сентября 2008 года по 30 января 2009 года) — 24 победы и 24 поражения (доигрывал турнир Андрей Шаянов, который финишировал в сезоне с тремя победами и восемью поражениями).

2. Андрей Шаянов (с 12 февраля 2009 года по 7 марта 2010 года и с 25 октября 2011 года по 11 марта 2012 года) — 29 побед и 30 поражений и 26 побед и 21 поражение (во второй попытке сменил по ходу чемпионата Андрея Хомутова).

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3. Ерлан Сагымбаев (с 25 августа по 22 сентября 2015 года) — четыре победы и девять поражений (продолжил турнир Евгений Корешков, а доигрывал Андрей Назаров).

4. Евгений Корешков (с 25 сентября по 19 октября 2015 года и с 24 августа по 29 декабря 2017 года) — четыре победы и семь поражений и 21 победа и 26 поражений (сначала его сменил Андрей Назаров, а после второй попытки — Галым Мамбеталиев).

5. Галым Мамбеталиев (с 3 января по 1 марта 2018 года) — три победы и шесть поражений.

Таким образом, ни один из казахстанских тренеров в «Барысе» не отыграл полный сезон в КХЛ. Даже Корешков, который нашел себя в тренерском штабе московского ЦСКА, закрепиться не смог. Они могли менять друг друга, но весь турнир не прошел ни один. Сможет ли сломать эту тенденцию Юрий Михайлис? Если взять за отправную точку его опыт, то ему нужен сильный помощник, ведь на таком уровне специалист самостоятельно не работал. Годовой контракт от клуба подтверждает скромные шансы тренера на новой позиции.

Напомним, «Барыс» на позицию главного тренера выбрал казахстанца Юрия Михайлиса, объяснив свой выбор. В июле 51-летний специалист должен начать подготовку команды к началу сезона, а в сентябре — стартовать в КХЛ.

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