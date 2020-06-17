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17 июня, источник: Vesti.kz

Третий раз в истории, или как «Барыс» с казахстанскими тренерами боролся за Кубок Гагарина

Новым тренером назначен Юрий Михайлис.
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За 12 сезонов участия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) казахстанский клуб «Барыс» два раза не выходил в Кубок Гагарина, и обе неудачи связаны с работой казахстанских тренеров. О том, как работали предшественники нового рулевого столичной команды Юрия Михайлиса, — в материале корреспондента Vesti.kz.

После Высоцкого и наставника ЦСКА. Как тренеры из Казахстана руководили «Барысом» в КХЛ.

Лучшим результатом столичного клуба в турнире были не только победы в дивизионе, но и четыре выхода во второй круг плей-офф. Пять раз в Кубок Гагарина «Барыс» пробовали вывести казахстанские тренеры.

Сезон-2008/09 — Александр Высоцкий с Андреем Шаяновым (второй заменил первого по ходу сезона) вывели команду в плей-офф с 15-го места.

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Сезон-2009/10 — Андрей Шаянов вывел «Барыс» в плей-офф с шестого места на «Востоке».

Сезон-2011/12 — Андрей Шаянов снова вывел «Барыс» в плей-офф с шестого места на «Востоке» (заменил по ходу турнира Андрея Хомутова).

Сезон-2015/16 — Ерлан Сагымбаев, Евгений Корешков и Андрей Назаров, отработавшие с «Барысом» в том турнире, впервые в истории клуба не пробились в Кубок Гагарина.

Сезон-2017/18 — Евгений Корешков и сменивший его Галым Мамбеталиев не смогли квалифицироваться в плей-офф. Этот случай стал вторым в истории клуба.

Добавим, что 51-летний Юрий Михайлис стал шестым казахстанским главным тренером «Барыса». Клуб заключил со специалистом однолетнее соглашение, объяснив свой выбор. Михайлис более десяти лет работает в системе клуба.

Призер ЧМ, отец Михайлиса и дебютант с Даллмэном. Что нужно знать о новом тренере «Барыса»

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