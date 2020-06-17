Больше ста очков от «легионеров». Как новый тренер «Барыса» выиграл «золото» в Казахстане

Регулярный чемпионат сезона-2016/17 «Номад» завершил третьим, пропустив вперед «Арлан» и «Бейбарыс».

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30 и более очков набрали сразу трое подопечных Михайлиса, которые сейчас выступают за «Барыс»: Егор Петухов (15+16), Алихан Асетов (14+23) и Ярослав Евдокимов (13+26).

В плей-офф снова на ведущих позициях были Евдокимов (8+7) с Асетовым (5+6). К ним присоединились Дмитрий Гренц (5+9), Артемий Лакиза (8+2) и Дмитрий Гурков (5+3). В финале «Номад» с Михайлисом обыграл «Темиртау», который в плей-офф вышел с седьмой позиции.