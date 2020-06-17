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17 июня, источник: Vesti.kz

Больше ста очков от «легионеров». Как новый тренер «Барыса» выиграл «золото» в Казахстане

Новый главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис выигрывал чемпионат Казахстана с «Номадом», и ведущими исполнителями в той победе были игроки из главной столичной команды. Некоторые подробности карьеры рулевого столичного клуба — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Регулярный чемпионат сезона-2016/17 «Номад» завершил третьим, пропустив вперед «Арлан» и «Бейбарыс».

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30 и более очков набрали сразу трое подопечных Михайлиса, которые сейчас выступают за «Барыс»: Егор Петухов (15+16), Алихан Асетов (14+23) и Ярослав Евдокимов (13+26).

В плей-офф снова на ведущих позициях были Евдокимов (8+7) с Асетовым (5+6). К ним присоединились Дмитрий Гренц (5+9), Артемий Лакиза (8+2) и Дмитрий Гурков (5+3). В финале «Номад» с Михайлисом обыграл «Темиртау», который в плей-офф вышел с седьмой позиции.

Напомним, казахстанский тренер Юрий Михайлис назначен главным тренером «Барыса». 51-летней специалист еще не работал на этой позиции в КХЛ, но брал медаль мирового чемпионата. Михайлис стал шестым главным тренером из Казахстана в «Барысе», но не все они были успешны.

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