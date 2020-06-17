Бывший хоккеист Ишаев устроил пьяное ДТП в Москве. Его выбирали под вторым номером на драфте КХЛ
17 июня бывший хоккеист, внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев устроил ДТП в центре Москвы.
17 июня бывший хоккеист, внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев устроил ДТП в центре Москвы.
«Порше Панамера», стоимостью в 7 миллионов рублей, за рулем которого был 25-летний Ишаев на улице
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Самого Игоря от травм спасли сработавшие подушки безопасности.
Ишаев на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал чуть менее одного промилле. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах. Безопасная норма для водителей не превышает 0,1 промилле.
Молодому человеку грозит лишение водительского удостоверения и штраф.
Это не первое ДТП с участием Ишаева. В 2017 году он стал виновником столкновения с фурой и легковушкой на МКАД.
Ишаев в свое время считался крайне перспективным хоккеистом. Он был вторым номером драфта юниоров КХЛ в 2011 году, отыграл более 150 матчей в МХЛ, но так и не сумел заиграть на взрослом уровне.