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17 июня, источник: Sport24

Бывший хоккеист Ишаев устроил пьяное ДТП в Москве. Его выбирали под вторым номером на драфте КХЛ

17 июня бывший хоккеист, внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев устроил ДТП в центре Москвы.

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Источник: AP 2020

«Порше Панамера», стоимостью в 7 миллионов рублей, за рулем которого был 25-летний Ишаев на улице Литвина-Седого столкнулась с другим «Порше».

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Самого Игоря от травм спасли сработавшие подушки безопасности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ишаев на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал чуть менее одного промилле. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах. Безопасная норма для водителей не превышает 0,1 промилле.

Молодому человеку грозит лишение водительского удостоверения и штраф.

Это не первое ДТП с участием Ишаева. В 2017 году он стал виновником столкновения с фурой и легковушкой на МКАД.

Ишаев в свое время считался крайне перспективным хоккеистом. Он был вторым номером драфта юниоров КХЛ в 2011 году, отыграл более 150 матчей в МХЛ, но так и не сумел заиграть на взрослом уровне.

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