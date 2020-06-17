Бывший хоккеист Ишаев устроил пьяное ДТП в Москве. Его выбирали под вторым номером на драфте КХЛ

Источник: AP 2020

«Порше Панамера», стоимостью в 7 миллионов рублей, за рулем которого был 25-летний Ишаев на улице Литвина-Седого столкнулась с другим «Порше».

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Самого Игоря от травм спасли сработавшие подушки безопасности.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9052db77dfa0613d46e1" data-vnd="9052db77dfa0613d46e1" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9052db77dfa0613d46e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ишаев на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал чуть менее одного промилле. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах. Безопасная норма для водителей не превышает 0,1 промилле.

Молодому человеку грозит лишение водительского удостоверения и штраф.

Это не первое ДТП с участием Ишаева. В 2017 году он стал виновником столкновения с фурой и легковушкой на МКАД.