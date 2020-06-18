Стало известно, кто войдет в штаб нового главного тренера «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Шаянов уже возглавлял столичный клуб в сезонах-2008/09, 2009/10 и 2011/12. В 2009 году под его руководством сборная Казахстана пробилась в элитный дивизион чемпионата мира. Последние несколько сезонов он работал в «Снежных Барсах».

17 июня «Барыс» объявил о назначении Михайлиса на пост главного тренера. Контракт с казахстанским специалистом подписан на один год.

Последние два сезона «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, который по окончании сезона ушел в «Локомотив». Под руководством белорусского специалиста команда дважды выиграла дивизион Чернышева и проходила во второй раунд Кубка Гагарина.