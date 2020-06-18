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15:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» заключил пробный контракт с Сергеем Терещенко

Защитник Сергей Терещенко подписал пробный контракт с магнитогорским «Металлургом», сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

В минувшем сезоне КХЛ 28-летний Терещенко играл за челябинский «Трактор». Защитник провел 44 матча в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и отдал семь передач.

Воспитанник магнитогорской хоккея Терещенко дебютировал в КХЛ за «Металлург» в сезоне-2011/12, после чего продолжил карьеру в донецком «Донбассе». В 2013 году защитник вернулся в магнитогорский клуб, за который выступал на протяжении последующих пяти лет. Также хоккеист защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева». В составе «Магнитки» Терещенко стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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