Филатов завершил игровую карьеру и перешел в агентский бизнес
Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Филатов принял решение закончить игровую карьеру.
Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Филатов принял решение закончить игровую карьеру.
Теперь он будет работать помощником известного агента Сергея Исакова. Последним клубом Филатова был нефтекамский «Торос» из ВХЛ в сезоне-2018/19.
30-летний хоккеист выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Югру», «Торпедо», «Адмирал», «Динамо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Спартак». Также он играл в НХЛ за «Коламбус», которымв 2008 году был выбран в 1 раунде под общим 6-м номером.