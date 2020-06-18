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15:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Филатов завершил игровую карьеру и перешел в агентский бизнес

Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Филатов принял решение закончить игровую карьеру.

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Источник: Спорт-Экспресс

Теперь он будет работать помощником известного агента Сергея Исакова. Последним клубом Филатова был нефтекамский «Торос» из ВХЛ в сезоне-2018/19.

30-летний хоккеист выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Югру», «Торпедо», «Адмирал», «Динамо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Спартак». Также он играл в НХЛ за «Коламбус», которымв 2008 году был выбран в 1 раунде под общим 6-м номером.

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