Филатов завершил игровую карьеру и перешел в агентский бизнес

Теперь он будет работать помощником известного агента Сергея Исакова. Последним клубом Филатова был нефтекамский «Торос» из ВХЛ в сезоне-2018/19.

30-летний хоккеист выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Югру», «Торпедо», «Адмирал», «Динамо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Спартак». Также он играл в НХЛ за «Коламбус», которымв 2008 году был выбран в 1 раунде под общим 6-м номером.