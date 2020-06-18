«Авангард» подписал контракт с чемпионом мира по хоккею Оливером Каски
Чемпион мира по хоккею 2019 года в составе сборной Финляндии защитник Оливер Каски перешел в омский «Авангард», сообщается на официальном сайте команды.
Чемпион мира по хоккею 2019 года в составе сборной Финляндии защитник Оливер Каски перешел в омский «Авангард», сообщается на официальном сайте команды.
Контракт с 24-летним хоккеистом рассчитан на один год.
В сезоне-2019/20 Каски выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где в 54 матчах регулярного чемпионата набрал 25 очков (13 голов + 12 результативных передач). Годом ранее он стал лучшим игроком регулярного чемпионата высшего дивизиона Финляндии.
«Финские игроки известны своим трудолюбием и точным выполнением тренерской установки, — заявил генеральный менеджер “Авангарда” Алексей Волков. — На примере Вилле Покки наши болельщики видели это в предыдущих сезонах. Каски молод, быстр, результативен и предельно мотивирован, что очень важно, ведь хоккеист с предельной мотивацией приносит больше пользы команде».
«Успел поиграть и за океаном, и в сборной, в составе которой стал чемпионом мира. КХЛ для Оливера — новый этап, и мы не сомневаемся, что наш новичок постарается показать максимум своих возможностей в “Авангарде”. С адаптацией в России у него не будет проблем: в свое время Каски защищал цвета национальной сборной вместе с Поккой, а значит, Вилле поможет своему соотечественнику быстрее влиться в коллектив», — добавил он.