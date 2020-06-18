Новый главный тренер «Барыса» начнет карьеру в КХЛ с побед?
Казахстанский тренер Юрий Михайлис с «Барысом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) попытается стартовать успешнее своих
Казахстанский тренер Юрий Михайлис с «Барысом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) попытается стартовать успешнее своих
51-летний заключил контракт на один год, а его дебют случится в сентябре. Его предшественники не были успешными — полный чемпионат провел только Андрей Шаянов, который вошел в тренерский штаб нового рулевого.
Как стартовали казахстанские тренеры в КХЛ:
1. Александр Высоцкий — одна победа по буллитам и четыре поражения подряд;.
2. Андрей Шаянов — пять поражений подряд (по одному по буллитам и в овертайме);.
3. Ерлан Сагымбаев — одна победа и четыре по поражения (одно по буллитам);.
4. Евгений Корешков — одна победа и четыре поражения (два в овертайме);.
5. Галым Мамбеталиев — одна победа и четыре поражения (одно в овертайме);.
6. Юрий Михайлис — ?
О назначении Михайлиса «Барыс» объявил вчера, 17 июня. Российский эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд оценил подписание казахстанского специалиста. Также подписание Михайлиса назвали «смелым поступком».