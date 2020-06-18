Новый главный тренер «Барыса» начнет карьеру в КХЛ с побед?

Источник: РИА "Новости"

51-летний заключил контракт на один год, а его дебют случится в сентябре. Его предшественники не были успешными — полный чемпионат провел только Андрей Шаянов, который вошел в тренерский штаб нового рулевого.

Как стартовали казахстанские тренеры в КХЛ:

1. Александр Высоцкий — одна победа по буллитам и четыре поражения подряд;.

2. Андрей Шаянов — пять поражений подряд (по одному по буллитам и в овертайме);.

3. Ерлан Сагымбаев — одна победа и четыре по поражения (одно по буллитам);.

4. Евгений Корешков — одна победа и четыре поражения (два в овертайме);.

5. Галым Мамбеталиев — одна победа и четыре поражения (одно в овертайме);.

6. Юрий Михайлис — ?