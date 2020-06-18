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17:53 (мск), источник: Vesti.kz

Новый главный тренер «Барыса» начнет карьеру в КХЛ с побед?

Казахстанский тренер Юрий Михайлис с «Барысом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) попытается стартовать успешнее своих предшественников-соотечественников. За 12 сезонов в Лиге участвовали пять специалистов.

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Источник: РИА "Новости"

51-летний заключил контракт на один год, а его дебют случится в сентябре. Его предшественники не были успешными — полный чемпионат провел только Андрей Шаянов, который вошел в тренерский штаб нового рулевого.

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Как стартовали казахстанские тренеры в КХЛ:

1. Александр Высоцкий — одна победа по буллитам и четыре поражения подряд;.

2. Андрей Шаянов — пять поражений подряд (по одному по буллитам и в овертайме);.

3. Ерлан Сагымбаев — одна победа и четыре по поражения (одно по буллитам);.

4. Евгений Корешков — одна победа и четыре поражения (два в овертайме);.

5. Галым Мамбеталиев — одна победа и четыре поражения (одно в овертайме);.

6. Юрий Михайлис — ?

О назначении Михайлиса «Барыс» объявил вчера, 17 июня. Российский эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд оценил подписание казахстанского специалиста. Также подписание Михайлиса назвали «смелым поступком».

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