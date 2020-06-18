Шведский защитник Юсе перешел в клуб КХЛ «Спартак»
ТАСС, 18 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» подписал соглашение со шведским защитником Эмилем Юсе. Об этом сообщает
ТАСС, 18 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» подписал соглашение со шведским защитником Эмилем Юсе. Об этом сообщает
Контракт с 26-летним защитником рассчитан на один сезон.
Большую часть карьеры Юсе провел в Швеции, два последних сезона он выступал в Американской хоккейной лиге, приняв участие в общей сложности в 53 матчах, набрав 32 (5 шайб + 27 передач) очка при показателе полезности «-4».
Юсе стал четвертым легионером, перешедшим в «Спартак» в текущее межсезонье. Ранее состав московского клуба пополнили нападающие — словак Мартин Бакош, финн Йори Лехтеря и чех Лукаш Радил.
Сезон-2019/20 КХЛ завершился досрочно