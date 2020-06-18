Шведский защитник Юсе перешел в клуб КХЛ «Спартак»

Контракт с 26-летним защитником рассчитан на один сезон.

Большую часть карьеры Юсе провел в Швеции, два последних сезона он выступал в Американской хоккейной лиге, приняв участие в общей сложности в 53 матчах, набрав 32 (5 шайб + 27 передач) очка при показателе полезности «-4».

Юсе стал четвертым легионером, перешедшим в «Спартак» в текущее межсезонье. Ранее состав московского клуба пополнили нападающие — словак Мартин Бакош, финн Йори Лехтеря и чех Лукаш Радил.