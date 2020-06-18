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18:07 (мск), источник: ТАСС

Шведский защитник Юсе перешел в клуб КХЛ «Спартак»

ТАСС, 18 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» подписал соглашение со шведским защитником Эмилем Юсе. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Контракт с 26-летним защитником рассчитан на один сезон.

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Большую часть карьеры Юсе провел в Швеции, два последних сезона он выступал в Американской хоккейной лиге, приняв участие в общей сложности в 53 матчах, набрав 32 (5 шайб + 27 передач) очка при показателе полезности «-4».

Юсе стал четвертым легионером, перешедшим в «Спартак» в текущее межсезонье. Ранее состав московского клуба пополнили нападающие — словак Мартин Бакош, финн Йори Лехтеря и чех Лукаш Радил.

Сезон-2019/20 КХЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса, лига не стала определять обладателя Кубка Гагарина. «Спартак» в первом раунде плей-офф уступил в шести матчах московскому «Динамо», по итогам регулярного чемпионата красно-белые заняли пятое место, набрав 77 очков после 62 встреч.

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