Экс-капитан сборной Казахстана и финалист Кубка Гагарина покинул «Барыс»
36-летний защитник сборной Казахстана по хоккею Максим Семенов покинул «Барыс». Об этом сообщила
36-летний защитник сборной Казахстана по хоккею Максим Семенов покинул «Барыс». Об этом сообщила
Напомним, Семенов, уроженец
Также в его карьере были российские «Лада», «Локомотив» и «Атлант», с которым в 2011 году он дошел до финала Кубка Гагарина.
Подробнее статистику Семенова можно посмотреть здесь. Он стал первым игроком, с которым клуб расстался после назначения главным тренером Юрия Михайлиса, которое состоялось двумя днями ранее.