Экс-капитан сборной Казахстана и финалист Кубка Гагарина покинул «Барыс»

Источник: РИА "Новости"

Напомним, Семенов, уроженец Усть-Каменогорска, перешел в «Барыс» в 2013 году и с тех пор играл в системе клуба. За это время успел побывать капитаном национальной команды.

Также в его карьере были российские «Лада», «Локомотив» и «Атлант», с которым в 2011 году он дошел до финала Кубка Гагарина.

Подробнее статистику Семенова можно посмотреть здесь. Он стал первым игроком, с которым клуб расстался после назначения главным тренером Юрия Михайлиса, которое состоялось двумя днями ранее.