Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» победил «Валенсию»
17Черный день российского футбола
19 июня, источник: Vesti.kz

Экс-капитан сборной Казахстана и финалист Кубка Гагарина покинул «Барыс»

36-летний защитник сборной Казахстана по хоккею Максим Семенов покинул «Барыс». Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Напомним, Семенов, уроженец Усть-Каменогорска, перешел в «Барыс» в 2013 году и с тех пор играл в системе клуба. За это время успел побывать капитаном национальной команды.

Также в его карьере были российские «Лада», «Локомотив» и «Атлант», с которым в 2011 году он дошел до финала Кубка Гагарина.

Подробнее статистику Семенова можно посмотреть здесь. Он стал первым игроком, с которым клуб расстался после назначения главным тренером Юрия Михайлиса, которое состоялось двумя днями ранее.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Геннадий Головкин дал большое интервью на русском языке для Matchroom
«Ростов» проиграл «Сочи» со счетом 1:10
Продолжение следует: ЦСКА и «Зенит» встретятся в Москве
Вячеслав Колосков назвал матч в Сочи позором российского футбола
Заработанный Погба пенальти принес «МЮ» ничью с «Тоттенхэмом»
«Ахмат» разгромил «Крылья» в первом матче после рестарта РПЛ
Фанаты «Локомотива» будут покидать трибуны на 20-й минуте матчей
СКА обменял шесть хоккеистов в «Сочи» на Алтыбармакяна
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь