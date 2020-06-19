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14:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Ак Барс» примет участие в Кубке Шпенглера 2020 года

ТАСС, 19 июня. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» выступит в следующем розыгрыше Кубка Шпенглера. Об этом сообщает швейцарская газета Le Matin.

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Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» впервые примет участие в турнире. Расписание Кубка Шпенглера станет известно после официального подтверждения всех участников.

В турнире по традиции примут участие швейцарский «Давос» и сборная Канады. Также в нем выступят швейцарский клуб «Амбри-Пиотта», чешская «Спарта» и финский «КооКоо».

Кубок Шпенглера — старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.

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