СМИ: «Ак Барс» примет участие в Кубке Шпенглера 2020 года

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» впервые примет участие в турнире. Расписание Кубка Шпенглера станет известно после официального подтверждения всех участников.

В турнире по традиции примут участие швейцарский «Давос» и сборная Канады. Также в нем выступят швейцарский клуб «Амбри-Пиотта», чешская «Спарта» и финский «КооКоо».