СМИ: «Ак Барс» примет участие в Кубке Шпенглера 2020 года
ТАСС, 19 июня. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» выступит в следующем розыгрыше Кубка Шпенглера. Об этом сообщает швейцарская газета Le Matin.
ТАСС, 19 июня. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» выступит в следующем розыгрыше Кубка Шпенглера. Об этом сообщает швейцарская газета Le Matin.
«Ак Барс» впервые примет участие в турнире. Расписание Кубка Шпенглера станет известно после официального подтверждения всех участников.
В турнире по традиции примут участие швейцарский «Давос» и сборная Канады. Также в нем выступят швейцарский клуб «Амбри-Пиотта», чешская «Спарта» и финский «КооКоо».
Кубок Шпенглера — старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.