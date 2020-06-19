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19 июня, источник: Vesti.kz

Новый главный тренер «Барыса» определился со вторым ассистентом на сезон КХЛ

Новый главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис продолжает формировать тренерский штаб.

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По данным «Шайба.kz», еще одним его ассистентом станет Георгий Верещагин, с которым Михайлис вместе работал в «Номаде», юниорских, молодежных и студенческих сборных Казахстана. В структуре «Барыса» он работает с 2011 года.

46-летний Верещагин, как и Михайлис, — воспитанник карагандинского хоккея. В качестве игрока он выступал в Казахстане за карагандинские «Автомобилист» и «Строитель» и темиртауский «Булат», а в России — за серовский «Металлург» и курганский «Мостовик».

Ранее стало известно, что в штаб Михайлиса вошел бывший главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Шаянов. Последний сезон воспитанник усть-каменогорского хоккея работал в молодежной команде «Снежные Барсы».

О назначении Михайлиса «Барыс» объявил 17 июня. В структуре клуба 51-летний тренер работает с 2007 года.

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