Новый главный тренер «Барыса» определился со вторым ассистентом на сезон КХЛ
Новый главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис продолжает формировать тренерский штаб.
Новый главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис продолжает формировать тренерский штаб.
По данным «Шайба.kz», еще одним его ассистентом станет Георгий Верещагин, с которым Михайлис вместе работал в «Номаде», юниорских, молодежных и студенческих сборных Казахстана. В структуре «Барыса» он работает с 2011 года.
46-летний Верещагин, как и Михайлис, — воспитанник карагандинского хоккея. В качестве игрока он выступал в Казахстане за карагандинские «Автомобилист» и «Строитель» и темиртауский «Булат», а в России — за серовский «Металлург» и курганский «Мостовик».
Ранее стало известно, что в штаб Михайлиса вошел бывший главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Шаянов. Последний сезон воспитанник
О назначении Михайлиса «Барыс» объявил 17 июня. В структуре клуба 51-летний тренер работает с 2007 года.