«Барыс» потерял казахстанскую команду?
Столичная «Астана», скорее всего, не сыграет в следующем сезоне чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает «Шайба.kz».
Столичная «Астана», скорее всего, не сыграет в следующем сезоне чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает «Шайба.kz».
Причиной такого решения могут стать финансовые проблемы. С февраля этого года клуб входит в систему «Барыса».
Хоккейная «Астана» создана в 2022 году акиматом столицы. В ее структуру входят детская школа, молодежная и взрослые команды. Последние пять лет за «Астану» в основном выступают местные хоккеисты, многие из которых — воспитанники столичного хоккея. В прошедшем сезоне клуб занял последнее, 11-е, место в чемпионате Казахстана.