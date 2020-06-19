«Барыс» потерял казахстанскую команду?

Причиной такого решения могут стать финансовые проблемы. С февраля этого года клуб входит в систему «Барыса».

Хоккейная «Астана» создана в 2022 году акиматом столицы. В ее структуру входят детская школа, молодежная и взрослые команды. Последние пять лет за «Астану» в основном выступают местные хоккеисты, многие из которых — воспитанники столичного хоккея. В прошедшем сезоне клуб занял последнее, 11-е, место в чемпионате Казахстана.