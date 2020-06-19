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19 июня, источник: Vesti.kz

«Барыс» потерял казахстанскую команду?

Столичная «Астана», скорее всего, не сыграет в следующем сезоне чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает «Шайба.kz».

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Причиной такого решения могут стать финансовые проблемы. С февраля этого года клуб входит в систему «Барыса».

Хоккейная «Астана» создана в 2022 году акиматом столицы. В ее структуру входят детская школа, молодежная и взрослые команды. Последние пять лет за «Астану» в основном выступают местные хоккеисты, многие из которых — воспитанники столичного хоккея. В прошедшем сезоне клуб занял последнее, 11-е, место в чемпионате Казахстана.

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