«Сочи» и ЦСКА обменялись правами на хоккеистов
МОСКВА. 19 июн — РИА Новости. «Сочи» и ЦСКА произвели обмен правами на хоккеистов, сообщается на официальном сайте черноморского клуба КХЛ.
МОСКВА. 19 июн — РИА Новости. «Сочи» и ЦСКА произвели обмен правами на хоккеистов, сообщается на официальном сайте черноморского клуба КХЛ.
Как отмечается, ЦСКА получил права на голкипера Ивана Просветова, который выступает в настоящее время в Американской хоккейной лиге (AHL) за «Тусон Роудраннерс».
«Сочи» взамен получил права на голкипера Михаила Бердина, который на протяжении последних двух сезонов выступал также в AHL за