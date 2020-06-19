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19 июня, источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» и ЦСКА обменялись правами на хоккеистов

МОСКВА. 19 июн — РИА Новости. «Сочи» и ЦСКА произвели обмен правами на хоккеистов, сообщается на официальном сайте черноморского клуба КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, ЦСКА получил права на голкипера Ивана Просветова, который выступает в настоящее время в Американской хоккейной лиге (AHL) за «Тусон Роудраннерс».

«Сочи» взамен получил права на голкипера Михаила Бердина, который на протяжении последних двух сезонов выступал также в AHL за фарм-клуб «Виннипег Джетс» «Манитобу Мус».

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