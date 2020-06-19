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19 июня, источник: Чемпионат.com

В минском «Динамо» прокомментировали критику Костицына в адрес Вудкрофта

Пресс-служба минского «Динамо» выступила с сообщением по поводу недавнего интервью бывшего капитана клуба Андрея Костицына, в котором хоккеист критически высказался в адрес наставника минчан Крэйга Вудкрофта.

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Источник: РИА "Новости"

«Андрей Костицын имеет право на свою точку зрения по любому вопросу, однако позиция клуба с тем, что он высказал, не совпадает. У нас иное видение причин, по которым принимались те или иные решения в ходе прошлого сезона.

Клуб выражает полное доверие главному тренеру Крэйгу Вудкрофту и сформированному им тренерскому штабу. Это квалифицированные специалисты, которые вправе самостоятельно принимать решения по управлению командой. Однако в любом случае мы благодарны Андрею Костицыну за тот вклад, который он сделал в результат «Динамо» в последние два сезона, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении клуба.

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