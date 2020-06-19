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19 июня, источник: ТАСС

СКА обменял шесть хоккеистов в «Сочи» на Алтыбармакяна

ТАСС, 19 июня. Петербургский СКА в результате обмена с «Сочи» получил права на нападающего Андрея Алтыбармакяна и денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Сочи» в результате обмена получил Игоря Руденкова, Павла Кукштеля, Кирилла Петькова, Даниила Огирчука, Даниила Мироманова и Георгия Солянникова.

Алтыбармакян в минувшем, досрочно завершенном сезоне принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата и набрал 17 (6 голов + 11 передач) очков.

Форварду 21 год, он является воспитанником системы СКА, за основную команду выступал в 2017—2018 годах. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2017 года был выбран в третьем раунде «Чикаго» под общим 70-м номером.

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