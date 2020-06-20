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10:13 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-вратарь сборной Казахстана высказался о новом тренере «Барыса»

Бывший вратарь сборной Казахстана Павел Полуэктов, поработавший с Юрием Михайлисом в «Номаде», в интервью сайту Шайба.kz прокомментировал его назначение на должность главного тренера «Барыса».

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«Могу сказать, что только рад за Юрия Владимировича Михайлиса. Думаю, он способен раскрыть потенциал молодых казахстанских хоккеистов и поможет им заиграть на высоком уровне. Ведь он, как никто другой, знает все сильные и слабые стороны ребят, так как много лет работал с ними. Желаю ему добиться с “Барысом” максимальных результатов».

О назначении Михайлиса «Барыс» объявил 17 июня. В структуре клуба 51-летний специалист работает с 2007 года. В его тренерский штаб вошли Георгий Верещагин и бывший наставник столичного клуба и сборной Казахстана Андрей Шаянов.

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