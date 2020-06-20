Экс-вратарь сборной Казахстана высказался о новом тренере «Барыса»

«Могу сказать, что только рад за Юрия Владимировича Михайлиса. Думаю, он способен раскрыть потенциал молодых казахстанских хоккеистов и поможет им заиграть на высоком уровне. Ведь он, как никто другой, знает все сильные и слабые стороны ребят, так как много лет работал с ними. Желаю ему добиться с “Барысом” максимальных результатов».