Приблизил к «Барысу», или почему СКА отказался от Найджела Доуса
Стало известно, почему руководство питерского СКА отказалось от идеи подписания нападающего сборной Казахстана по хоккею Найджела Доуса.
Стало известно, почему руководство питерского СКА отказалось от идеи подписания нападающего сборной Казахстана по хоккею Найджела Доуса.
По информации Metaratings.ru, стороны не смогли договориться по условиям контракта.
В прошлом сезоне Доус получал зарплату 130 миллионов рублей в «Автомобилисте». СКА готов предложить форварду только 65−75 миллионов рублей. Сторона игрока не согласна с такими условиями.
На решение СКА повлиял и сложный характер хоккеиста, который по ходу прошлого сезона был замечен в конфликтах с нападающим «Автомобилиста» Павлом Дацюком.
В нынешнем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен
Ранее агент игрока Шуми Бабаев заявил, что Доус может вернуться в «Барыс», за который выступал в период 2011—2018 годов.