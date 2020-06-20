Приблизил к «Барысу», или почему СКА отказался от Найджела Доуса

Источник: РИА "Новости"

По информации Metaratings.ru, стороны не смогли договориться по условиям контракта.

В прошлом сезоне Доус получал зарплату 130 миллионов рублей в «Автомобилисте». СКА готов предложить форварду только 65−75 миллионов рублей. Сторона игрока не согласна с такими условиями.

На решение СКА повлиял и сложный характер хоккеиста, который по ходу прошлого сезона был замечен в конфликтах с нападающим «Автомобилиста» Павлом Дацюком.

В нынешнем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Доус сыграл в 64 матчах, забил 20 голов и отметился 31 результативной передачей.