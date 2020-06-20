Сразу двух зайцев. «Барыс» усилил вратарскую линию и оказался в тренде межсезонья КХЛ

«“Барыс” усилил вратарскую линию, подписав финского голкипера Йони Ортио. Прошлый сезон он провел в Швейцарии, а до этого выступал за “Витязь” и помог команде выйти в плей-офф сезона-2018/2019. Ортио — качественный вратарь и должен составить конкуренцию Хенрику Карлссону за роль первого номера. Примечательно, что Ортио — четвертый вратарь в истории КХЛ, забивший гол», — говорится в заметке.

Минувший сезон голкипер провел в чемпионате Швейцарии в составе клуба «Цюрих Лайонс» — 29 матчей (коэффициент надежности — 2,38, процент отраженных бросков — 91,7). Ортио регулярно вызывается в сборную Финляндии, также имеет опыт выступлений в НХЛ — в составе клуба «Калгари Флеймс» провел 37 матчей с 2014 по 2016 год.

В то же время «Барыс» потерял двух финнов: защитник Атте Охтамаа перешел в ярославский «Локомотив», а нападающий Ииро Пакаринен перебрался в «Йокерит».