Сразу двух зайцев. «Барыс» усилил вратарскую линию и оказался в тренде межсезонья КХЛ

«“Барыс” усилил вратарскую линию, подписав финского голкипера Йони Ортио. Прошлый сезон он провел в Швейцарии, а до этого выступал за “Витязь” и помог команде выйти в плей-офф сезона-2018/2019. Ортио — качественный вратарь и должен составить конкуренцию Хенрику Карлссону за роль первого номера. Примечательно, что Ортио — четвертый вратарь в истории КХЛ, забивший гол», — говорится в заметке.
Минувший сезон голкипер провел в чемпионате Швейцарии в составе клуба «Цюрих Лайонс» — 29 матчей (коэффициент надежности — 2,38, процент отраженных бросков — 91,7). Ортио регулярно вызывается в сборную Финляндии, также имеет опыт выступлений в НХЛ — в составе клуба «Калгари Флеймс» провел 37 матчей с 2014 по 2016 год.
В то же время «Барыс» потерял двух финнов: защитник Атте Охтамаа перешел в ярославский «Локомотив», а нападающий Ииро Пакаринен перебрался в «Йокерит».
«Обладатель Кубка Гагарина Атте Охтамаа перебрался в ярославский “Локомотив”, где воссоединился с главным тренером команды Андреем Скабелкой. Охтамаа прекрасно проявил себя в “Барысе”, набрав 21 очко в 36 играх. Он был одним из лидеров команды — получал много игрового времени, играл и в большинстве, и в меньшинстве. Скабелка знает, как использовать его сильные стороны. Габаритный финский снайпер Ииро Пакаринен перебрался на родину, подписав контракт с “Йокеритом”. Финн добротно проявил себя в “Барысе”, набрав десять (4+6) очков в 22 матчах. Пакаринена многие помнят еще по выступлению за магнитогорский “Металлург”», — пишет издание.