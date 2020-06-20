Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» победил «Валенсию»
17Черный день российского футбола
14:19 (мск), источник: Vesti.kz

Сразу двух зайцев. «Барыс» усилил вратарскую линию и оказался в тренде межсезонья КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в нынешнее межсезонье наметился тренд — многие команды подписывают финских легионеров, отмечает «Чемпионат». Не остался в стороне казахстанский «Барыс».

Наверх

«“Барыс” усилил вратарскую линию, подписав финского голкипера Йони Ортио. Прошлый сезон он провел в Швейцарии, а до этого выступал за “Витязь” и помог команде выйти в плей-офф сезона-2018/2019. Ортио — качественный вратарь и должен составить конкуренцию Хенрику Карлссону за роль первого номера. Примечательно, что Ортио — четвертый вратарь в истории КХЛ, забивший гол», — говорится в заметке.

Читайте также
Экс-вратарь сборной Казахстана высказался о новом тренере «Барыса»

Минувший сезон голкипер провел в чемпионате Швейцарии в составе клуба «Цюрих Лайонс» — 29 матчей (коэффициент надежности — 2,38, процент отраженных бросков — 91,7). Ортио регулярно вызывается в сборную Финляндии, также имеет опыт выступлений в НХЛ — в составе клуба «Калгари Флеймс» провел 37 матчей с 2014 по 2016 год.

В то же время «Барыс» потерял двух финнов: защитник Атте Охтамаа перешел в ярославский «Локомотив», а нападающий Ииро Пакаринен перебрался в «Йокерит».

«Обладатель Кубка Гагарина Атте Охтамаа перебрался в ярославский “Локомотив”, где воссоединился с главным тренером команды Андреем Скабелкой. Охтамаа прекрасно проявил себя в “Барысе”, набрав 21 очко в 36 играх. Он был одним из лидеров команды — получал много игрового времени, играл и в большинстве, и в меньшинстве. Скабелка знает, как использовать его сильные стороны. Габаритный финский снайпер Ииро Пакаринен перебрался на родину, подписав контракт с “Йокеритом”. Финн добротно проявил себя в “Барысе”, набрав десять (4+6) очков в 22 матчах. Пакаринена многие помнят еще по выступлению за магнитогорский “Металлург”», — пишет издание.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Главный конкурент "Барыса" в дивизионе заполучил второго бомбардира АХЛ
Слуцкого от вылета спасает грузин. Кварацхелия забил «ножницами»
Состояние экс-гонщика Ф-1 после операции тяжелое, но стабильное
Агент рассказал, как Жирков мог перейти в «Барселону» из ЦСКА
Боец UFC потребовал 15 млн долларов за поединок против чемпиона
Игру вратаря-«школьника» в матче РПЛ оценили за рубежом
Назван худший тренер АПЛ в истории
Игрок «Ростова»: От поступка Мостового у меня рвотная реакция
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь