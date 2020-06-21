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13:08 (мск), источник: Vesti.kz

Российский эксперт о новом тренере «Барыса»: Вдруг какой-нибудь подвиг совершит?

Бывший генменеджер «Салавата Юлаева», а ныне комментатор и эксперт Леонид Вайсфельд в интервью «Матч ТВ» оценил решение «Барыса» назначить главным тренером казахстанца Юрия Михайлиса.

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Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что прежде такие эксперименты не приносили ничего хорошего клубу, но в этом случае можно рассчитывать и на спортивный подвиг.

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«Считаю, что это итог неудачных переговоров с более известными специалистами. Ведь если бы “Барыс” изначально хотел видеть Михайлиса в роли главного тренера, его бы еще пару месяцев назад назначили. А раз это сделали только сейчас, значит, с другими не договорились. Теперь будем ждать результата. Вдруг Михайлис какой-нибудь подвиг совершит? Ведь Гатиятулину это удалось в “Тракторе”. А это тоже доморощенный специалист. Понятно, что прежде такие эксперименты в казахстанском клубе ни к чему хорошему не приводили. Но все когда-то бывает в первый раз. Во всяком случае, я думаю, что до начала сезона Михайлиса уже менять не будут. Свой шанс проявить себя в КХЛ он получит», — считает Вайсфельд.

Напомним, что о назначении Михайлиса «Барыс» объявил 17 июня. В структуре клуба 51-летний тренер работает с 2007 года. В первой половине 2018 года он работал ассистентом в «Барысе», а в сентябре дебютирует в лиге на самостоятельном уровне.

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