Российский эксперт о новом тренере «Барыса»: Вдруг какой-нибудь подвиг совершит?

«Считаю, что это итог неудачных переговоров с более известными специалистами. Ведь если бы “Барыс” изначально хотел видеть Михайлиса в роли главного тренера, его бы еще пару месяцев назад назначили. А раз это сделали только сейчас, значит, с другими не договорились. Теперь будем ждать результата. Вдруг Михайлис какой-нибудь подвиг совершит? Ведь Гатиятулину это удалось в “Тракторе”. А это тоже доморощенный специалист. Понятно, что прежде такие эксперименты в казахстанском клубе ни к чему хорошему не приводили. Но все когда-то бывает в первый раз. Во всяком случае, я думаю, что до начала сезона Михайлиса уже менять не будут. Свой шанс проявить себя в КХЛ он получит», — считает Вайсфельд.