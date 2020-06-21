Не только сборная. Названы все причины решения Скабелки уйти из «Барыса»
Издание «Чемпионат» в материале о тренерских перестановках в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разобрало уход белоруса Андрея Скабелки из «Барыса».
Издание «Чемпионат» в материале о тренерских перестановках в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разобрало уход белоруса Андрея Скабелки из «Барыса».
3 мая Скабелка подписал трехлетний контракт с «Локомотивом». Решение уйти из «Барыса» специалист объяснил нежеланием совмещать работу в клубе и сборной Казахстана.
По данным российского журналиста Павла Панышева, Скабелка перебрался в Ярославль по еще двум причинам.
«Новый вызов наступил в тренерской карьере Скабелки. В “Барысе” Скабелка сколотил отличную команду, но финансовые условия и трехлетний срок контракта в Ярославле оказались заманчивее. Кроме того, Скабелка не хотел совмещать посты в клубе и в сборной Казахстана. Сейчас белорусский специалист сконцентрируется исключительно на работе в “Локомотиве” и будет прививать “железнодорожникам” свою модель игры», — написал Панышев.
Напомним, что за два сезона со Скабелкой «Барыс» дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а сборная Казахстана вернулась в элитный дивизион, но чемпионат мира-2020 отменили
Замену Скабелке «Барыс» нашел 17 июня, когда объявил о подписании контракта на сезон с казахстанцем Юрием Михайлисом. В системе клуба 51-летний тренер работает с 2007 года.