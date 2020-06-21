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21:39 (мск), источник: Vesti.kz

Не только сборная. Названы все причины решения Скабелки уйти из «Барыса»

Издание «Чемпионат» в материале о тренерских перестановках в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разобрало уход белоруса Андрея Скабелки из «Барыса».

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3 мая Скабелка подписал трехлетний контракт с «Локомотивом». Решение уйти из «Барыса» специалист объяснил нежеланием совмещать работу в клубе и сборной Казахстана.

По данным российского журналиста Павла Панышева, Скабелка перебрался в Ярославль по еще двум причинам.

«Новый вызов наступил в тренерской карьере Скабелки. В “Барысе” Скабелка сколотил отличную команду, но финансовые условия и трехлетний срок контракта в Ярославле оказались заманчивее. Кроме того, Скабелка не хотел совмещать посты в клубе и в сборной Казахстана. Сейчас белорусский специалист сконцентрируется исключительно на работе в “Локомотиве” и будет прививать “железнодорожникам” свою модель игры», — написал Панышев.

Напомним, что за два сезона со Скабелкой «Барыс» дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а сборная Казахстана вернулась в элитный дивизион, но чемпионат мира-2020 отменили из-за пандемии коронавируса.

Замену Скабелке «Барыс» нашел 17 июня, когда объявил о подписании контракта на сезон с казахстанцем Юрием Михайлисом. В системе клуба 51-летний тренер работает с 2007 года.

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