Лучше Карлссона или Паскуале. Как выступали в «Барысе» вратари до прихода финского легионера

29-летний Ортио должен будет за сезон провести более 40−45 игр, ведь его 36-летний напарник Хенрик Карлссон вряд ли примет участие в 30 процентах матчах. С другой стороны, швед с казахстанским паспортом возглавляет клубный список по «сухим» матчам.

Игры на ноль в «Барысе».

1. Хенрик Карлссон — 18 игр;

2−3. Ян Лацо и Виталий Еремеев — по шесть игр;

4. Алексей Кузнецов — пять игр;

5−6. Эдди Паскуале и Джефф Гласс — по три игры.

Ортио задержался в КХЛ всего на один сезон, но успел набрать три (1+2) очка за результативность. Есть и в «Барысе» игроки, которые не только оберегают свои ворота.

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Результативные вратари в «Барысе».

1. Ян Лацо — четыре (0+4) очка;

2−3. Хенрик Карлссон и Виталий Еремеев — по три (0+3 и 1+2) очка;

4. Эдди Паскуале — два (0+2) очка;

5−10. Джефф Гласс, Ари Ахонен, Теему Лассила, Павел Полуэктов, Денис Францкевич и Марк Ламот — по одному (0+1) очку.

Два бывших игрока сборной Казахстана Алексей Иванов (92,5) и Дмитрий Мальгин (93,2) являются главными преследователями Эдди Паскуале по проценту отраженных бросков, но оба казахстанца не отыграли даже по полсезона.

Лучшие по проценту отраженных бросков.

1. Эдди Паскуале — 93,3 процента;

2. Ян Лацо — 92,1 процента;

3. Хенрик Карлссон — 92 процента;

4. Виталий Еремеев — 91,7 процента;

5. Ари Ахонен — 91,5 процента.

По коэффициенту надежности снова нет равных канадскому легионеру Паскуале, кроме Мальгина (у обоих по 1,95), но казахстанец практически не получал игровой практики, поэтому, «проигрывает» конкуренту.

Лучшие по коэффициенту надежности.

1. Эдди Паскуале — 1,95 гола за 60 минут;

2. Хенрик Карлссон — 2,41;

3. Ари Ахонен — 2,51;

4. Ян Лацо — 2,59;

5. Виталий Еремеев — 2,63.

Чего достиг Ортио в КХЛ, кроме очков в атаке? Его процент отраженных бросков за «Витязь» около 92,1, а коэффициент надежности — 2,58. Эти показатели хоть и не сделали бы его лидером, но в топ-5 он бы уверенно вошел. Регулярный сезон покажет, сможет ли вратарь войти в список лучших голкиперов «Барыса».