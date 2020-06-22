Стал известен план предсезонки «Барыса» с новым тренером
Стала известен план предсезонной подготовки «Барыса». Его озвучили в эфире программы «КХЛ. Лето» на КХЛ ТВ.
Стала известен план предсезонной подготовки «Барыса». Его озвучили в эфире программы «КХЛ. Лето» на КХЛ ТВ.
15 июля «Барыс» начнет двухнедельный сбор на клубной базе в поселке Мичурино.
С 5 по 9 августа клуб выступит на домашнем Кубке Президента РК в
Не исключено, что «Барыс» также может сыграть дополнительные товарищеские матчи.
Старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября.
Ранее «Барыс» объявил о назначении казахстанца Юрия Михайлиса главным тренером. В системе клуба 51-летний специалист работает с 2007 года.