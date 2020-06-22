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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен план предсезонки «Барыса» с новым тренером

Стала известен план предсезонной подготовки «Барыса». Его озвучили в эфире программы «КХЛ. Лето» на КХЛ ТВ.

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Источник: РИА "Новости"

15 июля «Барыс» начнет двухнедельный сбор на клубной базе в поселке Мичурино.

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С 5 по 9 августа клуб выступит на домашнем Кубке Президента РК в Нур-Султане, а с 11 по 14 августа — на мемориале Ивана Ромазана в Магнитогорске.

Не исключено, что «Барыс» также может сыграть дополнительные товарищеские матчи.

Старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября.

Ранее «Барыс» объявил о назначении казахстанца Юрия Михайлиса главным тренером. В системе клуба 51-летний специалист работает с 2007 года.

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