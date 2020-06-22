Участника Олимпиады-2018 и ЧМ-2019 пригласили сыграть на домашнем турнире «Барыса»
Сборная Южной Кореи по хоккею планирует принять участие в Кубке Президента Казахстана в
Сборная Южной Кореи по хоккею планирует принять участие в Кубке Президента Казахстана в
Предсезонный турнир пройдет с 5 по 9 августа в
Вместе с «Барысом» и корейцами в нем сыграет хабаровский «Амур».
Четвертым участником планировался «Адмирал», но клуб из Владивостока пропустит следующий сезон, поэтому организаторам надо найти еще одну команду.
Кубок Президента РК пройдет в 11-й раз. Пять раз его выигрывал «Барыс» (2010, 2011, 2013, 2015 и 2019), а по разу — СКА, «Авангард», новокузнецкий «Металлург», «Нефтехимик» и «Амур».
Отметим, что сборная Южной Кореи в 2018 году сыграла на домашней Олимпиаде и чемпионате мира в элитном дивизионе, причем на турнире 2017 года корейцы опередили Казахстан.