Участника Олимпиады-2018 и ЧМ-2019 пригласили сыграть на домашнем турнире «Барыса»

Предсезонный турнир пройдет с 5 по 9 августа в Нур-Султане.

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Вместе с «Барысом» и корейцами в нем сыграет хабаровский «Амур».

Четвертым участником планировался «Адмирал», но клуб из Владивостока пропустит следующий сезон, поэтому организаторам надо найти еще одну команду.

Кубок Президента РК пройдет в 11-й раз. Пять раз его выигрывал «Барыс» (2010, 2011, 2013, 2015 и 2019), а по разу — СКА, «Авангард», новокузнецкий «Металлург», «Нефтехимик» и «Амур».