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16:22 (мск), источник: Vesti.kz

Участника Олимпиады-2018 и ЧМ-2019 пригласили сыграть на домашнем турнире «Барыса»

Сборная Южной Кореи по хоккею планирует принять участие в Кубке Президента Казахстана в Нур-Султане. Об этом в эфире «КХЛ ТВ» сообщил комментатор Кирилл Корнилов.

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Предсезонный турнир пройдет с 5 по 9 августа в Нур-Султане.

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Вместе с «Барысом» и корейцами в нем сыграет хабаровский «Амур».

Четвертым участником планировался «Адмирал», но клуб из Владивостока пропустит следующий сезон, поэтому организаторам надо найти еще одну команду.

Кубок Президента РК пройдет в 11-й раз. Пять раз его выигрывал «Барыс» (2010, 2011, 2013, 2015 и 2019), а по разу — СКА, «Авангард», новокузнецкий «Металлург», «Нефтехимик» и «Амур».

Отметим, что сборная Южной Кореи в 2018 году сыграла на домашней Олимпиаде и чемпионате мира в элитном дивизионе, причем на турнире 2017 года корейцы опередили Казахстан.

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