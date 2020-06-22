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22 июня, источник: Чемпионат.com

Защитник Роман Дюков перешёл из минского «Динамо» в воскресенский «Химик»

Белорусский защитник Роман Дюков перешёл из минского «Динамо» в воскресенский «Химик», информирует официальный сайт команды из Беларуси.

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Источник: РИА "Новости"

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Дюков принял участие в 20 матчах и отметился 3 (0+3) баллами за результативность при показателе полезности «-2». 24-летний хоккеист в среднем проводил на площадке 10 минут за матч.

В минувшем сезоне защитник выступал не только в КХЛ, но и в чемпионате Беларуси, где за минскую «Юность» набрал в 28 матчах 10 очков (3+7). Дюков уже имеет опыт выступления в Высшей хоккейной лиге. Ранее он выступал за «Ладу», усть-каменогорское «Торпедо» и «Сарыарку». Всего в лиге он провёл 74 матча и набрал 18 (1+17) очков.

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