Защитник Роман Дюков перешёл из минского «Динамо» в воскресенский «Химик»

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Дюков принял участие в 20 матчах и отметился 3 (0+3) баллами за результативность при показателе полезности «-2». 24-летний хоккеист в среднем проводил на площадке 10 минут за матч.

В минувшем сезоне защитник выступал не только в КХЛ, но и в чемпионате Беларуси, где за минскую «Юность» набрал в 28 матчах 10 очков (3+7). Дюков уже имеет опыт выступления в Высшей хоккейной лиге. Ранее он выступал за «Ладу», усть-каменогорское «Торпедо» и «Сарыарку». Всего в лиге он провёл 74 матча и набрал 18 (1+17) очков.