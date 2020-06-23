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14:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» сыграет на предсезонных турнирах в Уфе и Казани

Хоккеисты «Салавата Юлаева» примут участие в двух предсезонных турнирах в рамках подготовки к новому чемпионату КХЛ, сообщается в официальном аккаунте уфимского клуба в сети Instagram.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сначала «Салават Юлаев» сыграет на домашнем Кубке президента Башкортостана (10 — 13 августа), где также примут участие челябинский «Трактор», нижнекамский «Нефтехимик» и череповецкая «Северсталь». А завершат подготовку к сезону уфимцы на турнире среди обладателей Кубка Гагарина в Казани (19 — 23 августа).

Из отпуска хоккеисты «Салавата Юлаева» выйдут 14 июля, после чего проведут первый сбор до 25 июля в Уфе. С 25 июля по 6 августа уфимцы проведут второй тренировочный сбор в финском городе Лахти.

Новый сезон чемпионата КХЛ, предварительно, должен стартовать 2 сентября. Минувший сезон был завершен досрочно без определения чемпиона из-за пандемии коронавируса.

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