«Салават Юлаев» сыграет на предсезонных турнирах в Уфе и Казани

Сначала «Салават Юлаев» сыграет на домашнем Кубке президента Башкортостана (10 — 13 августа), где также примут участие челябинский «Трактор», нижнекамский «Нефтехимик» и череповецкая «Северсталь». А завершат подготовку к сезону уфимцы на турнире среди обладателей Кубка Гагарина в Казани (19 — 23 августа).

Из отпуска хоккеисты «Салавата Юлаева» выйдут 14 июля, после чего проведут первый сбор до 25 июля в Уфе. С 25 июля по 6 августа уфимцы проведут второй тренировочный сбор в финском городе Лахти.