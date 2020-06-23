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17:08 (мск), источник: Vesti.kz

Команда без Скабелки. Кто станет лидером нового «Барыса» в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» практически сформировал состав перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где выделяется несколько потенциальных лидеров. Заявка клуба еще может обновиться, но о фаворитах — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В тройку мы выбрали только легионеров, ведь именно им отводится роль движущей силы. Можно ожидать прогресса от Никиты Михайлиса, но казахстанец пока не похож на главную звезду клуба, хотя при Андрее Скабелке был в некоторых встречах неподражаем. Но тренер ушел, а стиль игры может измениться.

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Первый в нашем списке — это Даррен Диц. Техничный канадский защитник умеет выдавать такой заряд эмоций, что «Барыс» вырывает матчи. У капитана самый большой контракт в клубе, но в такой непростой ситуации именно от него ждем побольше позитивных моментов. 35−45 очков за сезон — его игровой минимум.

Претендент номер два — это Линус Виделль. Шведский ветеран когда-то мечтал о Кубке Гагарина, но второй сезон подряд начнет в Казахстане. Возможно, он не агрессивный, но 20 голевых передач за неполный сезон — это лучшая характеристика его потенциала. Виделль будет создавать моменты для партнеров, а вот смогут ли они их реализовывать? На этом будет строиться успешность клуба.

Йони Ортио. Финский голкипер должен заставить забыть об отсутствии конкуренции во вратарской линии. Если он на достаточно хорошем уровне проведет игр 40 в «регулярке», то «Барыс» сможет уверенно бороться за плей-офф. Если же ставка на Ортио не сработает, «Барыс» сезон не спасет. Найти сильного голкипера по ходу турнира будет практически невозможно.

Напомним, основной состав «Барыса» должен приступить к тренировкам 15 июля, а еще часть молодых игроков — 3 июля. Регулярный сезон в КХЛ стартует в сентябре, а до него «Барыс» примет участие в предсезонных турнирах.

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