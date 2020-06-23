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18:38 (мск), источник: ТАСС

В «Салавате Юлаеве» надеются, что КХЛ оперативно выработает схему возвращения легионеров

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный директор клуба «Салават Юлаев» Александр Курносов выразил надежду на то, что механизм возвращения иностранных игроков к 1 июля для прохождения самоизоляции и подготовки к новому сезону будет оперативно выработан Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и Минспортом РФ. Об этом он рассказал ТАСС.

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Ранее в пресс-службе лиги сообщили ТАСС, что КХЛ отправила в Минспорт списки иностранных игроков и тренеров, которые на данный момент находятся за границей. Клубы имеют право начать сборы с 13 июля, иностранные игроки смогут приступить к тренировкам только после двухнедельного карантина.

«Мы в плотном контакте с КХЛ. Думаю, что какой-то механизм возвращения легионеров будет проработан и с 1 июля они станут приезжать в Россию, чтобы после 14 дней самоизоляции приступить к тренировкам. Есть распоряжение правительства РФ, что иностранные спортсмены смогут заехать на территорию России. Думаю, что КХЛ совместно с Минспортом, с которым мы тоже на связи, разработает план, как спортсмены могут вернуться в клубы», — сказал Курносов.

Согласно распоряжению правительства РФ от 15 мая, иностранные спортсмены и тренеры могут вернуться в Россию при наличии необходимых документов.

В составе «Салавата Юлаева» выступают защитник Филип Ларсен (Дания), нападающие Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен, вратарь Юха Метсола (все — Финляндия). Главным тренером команды является финн Томи Ламса.

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