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19:46 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» объявил о подписании контракта со вторым бомбардиром сезона АХЛ

ТАСС, 23 июня. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» заключил соглашение с американским форвардом Ридом Буше. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на один год.

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«Этот нападающий обладает сильным и точным броском, он всегда нацелен на ворота, без сомнений идет в борьбу, — сказал генменеджер “Авангарда” Алексей Волков. — Цепкий в единоборствах, хорош на подборах в зоне атаки благодаря чтению игры, способен отдать сложную обостряющую передачу. Мы рассчитываем, что Буше добавит нашей атаке остроты и эффективности, разумеется, не только в равных составах, но и в большинстве».

Буше был выбран клубом «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2011 года под общим 99-м номером. Прошедший сезон форвард провел в фарм-клубе «Ванкувера» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), завершившей сезон досрочно из-за пандемии коронавируса. В 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 67 (34 шайбы + 33 передачи) очков, заняв второе место в списке бомбардиров. В НХЛ форвард играл за «Нью-Джерси», «Нэшвилл» и «Ванкувер», проведя всего 133 матча, набрав 42 (20+22) очка.

Сезон КХЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса, лига не стала определять обладателя Кубка Гагарина. «Авангард» выбыл из борьбы за трофей в первом раунде плей-офф, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2−4 в серии.

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