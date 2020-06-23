«Авангард» объявил о подписании контракта со вторым бомбардиром сезона АХЛ
ТАСС, 23 июня. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» заключил соглашение с американским форвардом Ридом Буше. Об этом сообщает
ТАСС, 23 июня. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» заключил соглашение с американским форвардом Ридом Буше. Об этом сообщает
Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на один год.
«Этот нападающий обладает сильным и точным броском, он всегда нацелен на ворота, без сомнений идет в борьбу, — сказал генменеджер “Авангарда” Алексей Волков. — Цепкий в единоборствах, хорош на подборах в зоне атаки благодаря чтению игры, способен отдать сложную обостряющую передачу. Мы рассчитываем, что Буше добавит нашей атаке остроты и эффективности, разумеется, не только в равных составах, но и в большинстве».
Буше был выбран клубом «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2011 года под общим 99-м номером. Прошедший сезон форвард провел в
Сезон КХЛ завершился досрочно