«Барыс» подписал форварда из НХЛ
Форвард клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Якоб Лилья стал игроком казахстанского «Барыса», сообщает «Шайба.kz». С ним подписан односторонний контракт на год.
Форвард клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Якоб Лилья стал игроком казахстанского «Барыса», сообщает «Шайба.kz». С ним подписан односторонний контракт на год.
В текущем сезоне 26-летний шведский хоккеист сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 37 матчей и набрал пять (2+3) очков. Также он выступал в АХЛ и в 22 играх за «Кливленд Монстерз» записал в актив 13 (5+8) очков.
Ранее уроженец Мальме играл только в Швеции, где защищал цвета таких клубов, как «Юргорден», «Линчепинг» и «Регле». Также он выступал за «Тре Крунур» на этапах Евротура.
Лилья — третий новичок «Барыса» в межсезонье. Ранее казахстанский клуб подписал канадского форварда Мэтта Фрэттина из «Ак Барса» и финского голкипера Йони Ортио из швейцарского «Цюриха».