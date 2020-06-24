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09:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» подписал форварда из НХЛ

Форвард клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Якоб Лилья стал игроком казахстанского «Барыса», сообщает «Шайба.kz». С ним подписан односторонний контракт на год.

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Источник: Reuters

В текущем сезоне 26-летний шведский хоккеист сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 37 матчей и набрал пять (2+3) очков. Также он выступал в АХЛ и в 22 играх за «Кливленд Монстерз» записал в актив 13 (5+8) очков.

Ранее уроженец Мальме играл только в Швеции, где защищал цвета таких клубов, как «Юргорден», «Линчепинг» и «Регле». Также он выступал за «Тре Крунур» на этапах Евротура.

Лилья — третий новичок «Барыса» в межсезонье. Ранее казахстанский клуб подписал канадского форварда Мэтта Фрэттина из «Ак Барса» и финского голкипера Йони Ортио из швейцарского «Цюриха».

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