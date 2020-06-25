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18:37 (мск), источник: Vesti.kz

Последний новичок для «Барыса». Кого подпишет казахстанский клуб в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» подписал в межсезонье Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) трех новых игроков, но осталось еще одно место для четвертого исполнителя. Вслед за двумя нападающими и вратарем в Нур-Султан может приехать защитник. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Состав столичной команды укрепляется точечно. Клуб покинули Эдди Паскуале, Корбэн Найт и Атте Охтамаа, а им на смену прибыли Йони Ортио, Мэтт Фрэттин и Якоб Лилья. Все три новичка, потенциально, могут стать заметными фигурами в команде. Единственной не укрепленной позицией осталось место в обороне.

Линия, где главной звездой является капитан Даррен Диц, укреплена количественно, но вряд ли эти защитники смогут быть когда-нибудь на одном уровне с Кевином Даллмэном или Майком Ландином. Перед прошлым сезоном тоже казалось, что усиление не требуется, но приехал Охтамаа, который самостоятельно готовился к сезону, и едва не обошел Дица в бомбардирской гонке среди защитников.

Возможно, что новый игрок «Барыса» будет, как Охтамаа: опытный европейский защитник, которому есть, что доказать. В казахстанской команде пять защитников-фаворитов — это Диц, Джесси Блэкер, Алексей Маклюков, Леонид Метальников и Виктор Сведберг. Для усиления клубной ротации нужен еще один игрок обороны для топ-4.

Есть молодые казахстанцы Самат Данияр и Валерий Орехов, но им пока не хватает хладнокровия и опыта. Вряд ли тренерский штаб доверит им важную задачу в ключевой моменты матча. Поэтому, если выбор будет между еще одним защитником или центральным нападающим, то приглашение игрока обороны выглядит более предпочтительно.

Таким образом, если «Барыс» подпишет еще одного игрока, то им должен стать защитник. Еще одним новобранцем может стать Дастин Бойд, но центрфорварда новым игроком не назовешь. Команде нужен еще один плеймейкер, но им можно пожертвовать ради укрепления обороны. В атаке уже почти два десятка исполнителей, а в защите такого выбора нет.

Напомним, тренировочный лагерь «Барыса» должен стартовать в середине июля, а регулярный чемпионат в КХЛ — в сентябре. Главным тренером «Барыса» назначен 51-летний Юрий Михайлис. Ранее был обнародован подготовительный план столичного клуба.

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