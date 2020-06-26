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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сыграет против новой команды Андрея Скабелки на турнире в Минске

ХК «Барыс» примет участие в предсезонном турнире в Минске, сообщается на сайте КХЛ. Он состоится в столице Беларуси 19—25 августа.

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Источник: РИА "Новости"

Соперниками станут местные клубы «Динамо» и «Юность», а также ярославский «Локомотив», который в межсезонье возглавил экс-наставник казахстанской команды Андрей Скабелка.

При этом отмечается, что учитывая эпидемиологическую ситуацию, планы клубов КХЛ могут быть скорректированы.

Напомним, подготовку к сезону КХЛ-2020/21 «Барыс» начнет в Нур-Султане 15 июля. Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.

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