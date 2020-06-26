«Барыс» сыграет против новой команды Андрея Скабелки на турнире в Минске
ХК «Барыс» примет участие в предсезонном турнире в Минске, сообщается на сайте КХЛ. Он состоится в столице Беларуси
ХК «Барыс» примет участие в предсезонном турнире в Минске, сообщается на сайте КХЛ. Он состоится в столице Беларуси
Соперниками станут местные клубы «Динамо» и «Юность», а также ярославский «Локомотив», который в межсезонье возглавил
При этом отмечается, что учитывая эпидемиологическую ситуацию, планы клубов КХЛ могут быть скорректированы.
Напомним, подготовку к сезону КХЛ-2020/21 «Барыс» начнет в