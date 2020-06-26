Сокращения бюджета не будет? «Барыс» назначил тренеров в фарм-команды

Так, «Номад», выступающий в ВХЛ, возглавил Александр Высоцкий. Он работает в системе «Барыса» на протяжении девяти лет, имеет тренерский опыт выступления в КХЛ, ВХЛ, МХЛ, ЧРК и на международном уровне. Последние несколько сезонов Высоцкий работал в тренерском штабе «Снежных Барсов» и молодежной сборной Казахстана. Концовку прошлого сезона он провел в должности главного тренера ХК «Астана», выступающего в чемпионате Казахстана.

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«Командное собрание мы запланировали на 6 июля. 7 и 8 числа все пройдут медицинское обследование, 9—10 июля — тесты. Далее 11 числа у нас начнутся учебно-тренировочные сборы на “Барыс Арене”. На конец июля-начало августа запланированы по две контрольные встречи с усть-каменогорским “Торпедо” в Нур-Султане и “Сарыаркой” в Караганде. В конце августа при благоприятной эпидемиологической обстановке выступим на предсезонном турнире в Тюмени. Но, хочу отметить, что это только планы. Мы не можем знать, как дальше будет развиваться ситуация с пандемией», — прокомментировал Высоцкий.

На должность же главного тренера «Снежных Барсов» назначен Александр Истомин. Он работает в системе «Барыса» с 2018 года. Ранее на протяжении девяти сезонов являлся наставником атырауского «Бейбарыса», который четырежды становился чемпионом Казахстана. В прошедшем сезоне Истомин в качестве главного тренера привел к золотым медалям молодежную команду «Барыс», выступающую в казахстанской лиге «Жастар».