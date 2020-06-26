Снова в «Барысе»? В клубе прокомментировали интерес к Бойду
33-летний нападающий Дастин Бойд все еще может вернуться в «Барыс» и продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz. В
33-летний нападающий Дастин Бойд все еще может вернуться в «Барыс» и продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz. В
Ранее стало известно, что «Барыс» предложил форварду однолетний контракт.
В прошлом сезоне Бойд принял участие в 56 встречах и набрал 22 (13+9) очка.
«Клуб в ожидании ответа от Дастина Бойда», — подтвердили заинтересованность в «Барысе».
Добавим, что 33-летний Бойд отыграл восемь сезонов за «Барыс». Центральный нападающий принял участие в 451 встрече, набрав 278 (132+146) очков. Также форвард вместе со сборной Казахстана он принял участие в трех чемпионатах мира и одном отборочном цикле к Олимпийским играм.
Напомним, ранее стало известно о ситуации с возможным возвращением 35-летнего Найджела Доуса. Помимо этого клуб подписал трех новичков — вратаря Йони Ортио и нападающих Мэтта Фрэттина с Якобом Лилья. Следующий сезон в КХЛ должен стартовать в сентябре.