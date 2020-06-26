Снова в «Барысе»? В клубе прокомментировали интерес к Бойду

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что «Барыс» предложил форварду однолетний контракт.

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В прошлом сезоне Бойд принял участие в 56 встречах и набрал 22 (13+9) очка.

«Клуб в ожидании ответа от Дастина Бойда», — подтвердили заинтересованность в «Барысе».

Добавим, что 33-летний Бойд отыграл восемь сезонов за «Барыс». Центральный нападающий принял участие в 451 встрече, набрав 278 (132+146) очков. Также форвард вместе со сборной Казахстана он принял участие в трех чемпионатах мира и одном отборочном цикле к Олимпийским играм.