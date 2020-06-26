Подали документы. Клубы из системы «Барыса» выступят в ВХЛ и МХЛ
Казахстанские клубы «Номад» и «Снежные Барсы» подали документы для участия в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) соответственно. В
Казахстанские клубы «Номад» и «Снежные Барсы» подали документы для участия в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) соответственно. В
Ранее стало известно, что могут закрыть ХК «Астана», который также находится в системе «Барыса» и выступает в чемпионате Казахстана.
Под вопросом было выступление и двух других команд.
«Команды системы ХК “Барыс” — “Номад” и “Снежные Барсы” — продолжат выступать в ВХЛ и МХЛ соответственно. Клуб уже подал необходимые документы в лиги. Главные тренеры назначены, завершается работа по формированию тренерских штабов команд. В начале июля команды выходят из отпуска и приступают к подготовке к сезону», — прокомментировали ситуацию в
Напомним, что «Номад» в прошлом сезоне дебютировал в ВХЛ, но пробиться в