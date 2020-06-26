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13:55 (мск), источник: Vesti.kz

Подали документы. Клубы из системы «Барыса» выступят в ВХЛ и МХЛ

Казахстанские клубы «Номад» и «Снежные Барсы» подали документы для участия в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) соответственно. В пресс-службе столичного клуба «Барыс», в систему которого входят обе команды, корреспонденту Vesti.kz рассказали о текущей ситуации.

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Ранее стало известно, что могут закрыть ХК «Астана», который также находится в системе «Барыса» и выступает в чемпионате Казахстана.

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Под вопросом было выступление и двух других команд.

«Команды системы ХК “Барыс” — “Номад” и “Снежные Барсы” — продолжат выступать в ВХЛ и МХЛ соответственно. Клуб уже подал необходимые документы в лиги. Главные тренеры назначены, завершается работа по формированию тренерских штабов команд. В начале июля команды выходят из отпуска и приступают к подготовке к сезону», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Барыс».

Напомним, что «Номад» в прошлом сезоне дебютировал в ВХЛ, но пробиться в плей-офф не сумел. Не смогли выйти во вторую стадию МХЛ и «Снежные Барсы». Что касается «Барыса», то в КХЛ команда выиграла свой дивизион, а в плей-офф пробилась во второй раунд Кубка Гагарина.

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