Подали документы. Клубы из системы «Барыса» выступят в ВХЛ и МХЛ

Ранее стало известно, что могут закрыть ХК «Астана», который также находится в системе «Барыса» и выступает в чемпионате Казахстана.

Под вопросом было выступление и двух других команд.

«Команды системы ХК “Барыс” — “Номад” и “Снежные Барсы” — продолжат выступать в ВХЛ и МХЛ соответственно. Клуб уже подал необходимые документы в лиги. Главные тренеры назначены, завершается работа по формированию тренерских штабов команд. В начале июля команды выходят из отпуска и приступают к подготовке к сезону», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Барыс».