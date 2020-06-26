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15:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» подписало контракты с Мариным и Ручкиным

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. «Торпедо» подписало контракты с хоккеистами Марком Мариным и Семеном Ручкиным, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба КХЛ.

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Сроки соглашений с защитниками, которые перешли в «Торпедо» из казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» соответственно, не уточняются, оба контракта носят двусторонний характер.

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Марин ранее выступал в системе «Ак Барса», но не смог пробиться в основную команду казанского клуба. 24-летний защитник выступал за «Барс» в чемпионате Высшей хоккейной лиги и всего провел в ВХЛ 209 матчей, в которых набрал 53 очка (20 шайб + 33 передачи). На протяжении двух сезонов кряду Марин был капитаном «Барса».

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Ручкин в сезоне-2017/18 завоевал Кубок Петрова, став победителем плей-офф ВХЛ в составе петербургского «Динамо». По ходу минувшего сезона 23-летний защитник перешел в «Авангард» и успел провести в составе «ястребов» 14 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 (2+1) очка.

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