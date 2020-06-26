«Торпедо» подписало контракты с Мариным и Ручкиным

Сроки соглашений с защитниками, которые перешли в «Торпедо» из казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» соответственно, не уточняются, оба контракта носят двусторонний характер.

Марин ранее выступал в системе «Ак Барса», но не смог пробиться в основную команду казанского клуба. 24-летний защитник выступал за «Барс» в чемпионате Высшей хоккейной лиги и всего провел в ВХЛ 209 матчей, в которых набрал 53 очка (20 шайб + 33 передачи). На протяжении двух сезонов кряду Марин был капитаном «Барса».