«Торпедо» подписало контракты с Мариным и Ручкиным
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. «Торпедо» подписало контракты с хоккеистами Марком Мариным и Семеном Ручкиным, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба КХЛ.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. «Торпедо» подписало контракты с хоккеистами Марком Мариным и Семеном Ручкиным, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба КХЛ.
Сроки соглашений с защитниками, которые перешли в «Торпедо» из казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» соответственно, не уточняются, оба контракта носят двусторонний характер.
Марин ранее выступал в системе «Ак Барса», но не смог пробиться в основную команду казанского клуба. 24-летний защитник выступал за «Барс» в чемпионате Высшей хоккейной лиги и всего провел в ВХЛ 209 матчей, в которых набрал 53 очка (20 шайб + 33 передачи). На протяжении двух сезонов кряду Марин был капитаном «Барса».
Ручкин в сезоне-2017/18 завоевал Кубок Петрова, став победителем