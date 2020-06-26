Форвард сборной Швеции высказался о финансовых условиях контракта с «Барысом»
Форвард сборной Швеции Якоб Лилья в интервью Hockeynews.se рассказал о переходе в «Барыс» и условиях контракта.
Форвард сборной Швеции Якоб Лилья в интервью Hockeynews.se рассказал о переходе в «Барыс» и условиях контракта.
Последний сезон Лилья провел в НХЛ, где в 37 матчах за «Коламбус» набрал пять (2+3) очков. Видео его голов можно посмотреть здесь.
По словам Лильи, у него были возможность остаться в НХЛ и другие предложения из КХЛ, но официальную заинтересованность в нем выразил только «Барыс».
«Когда пришло предложение из КХЛ — я почувствовал, что это будет хорошим местом для меня. Никто не знает, когда начнется сезон в США. Поэтому приятно иметь на руках контракт. Хотел ли “Коламбус” оставить меня? Да, но не все так просто. Если бы это был односторонний контракт, договорились бы за несколько часов, но лучшим вариантом от них было двухстороннее соглашение. Теперь же все стало запутанно
Отметим, что эскроу — это процент, который НХЛ удерживает с зарплат игроков в течение сезона, чтобы соблюсти равновесие доходов. Хоккеисты могут получить эту сумму обратно, если все клубы выполнят финансовый план, но в условиях пандемии это не представляется возможным. Сейчас эксроу составляет 11 процентов, но НХЛ хочет повысить его до 25.
До НХЛ Лилья, которому 23 июля исполнится 27, выступал на родине. Он становился лучшим бомбардиром «Юргордена» в сезоне 2018/19 и помог клубу выиграть серебряные медали. Тогда же игрок дебютировал в сборной Швеции, за которую выступал на этапах Евротура.