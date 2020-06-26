«Мы на связи с КХЛ». В «Барысе» рассказали о противодействии коронавирусу

«Барыс» внимательно и ответственно соблюдает рекомендации Правительства и компетентных государственных органов Республики Казахстан. Также мы постоянно на связи с КХЛ, которая озвучивает свои рекомендации по недопущению появления и распространения вируса в клубе, — проинформировали в «Барысе».