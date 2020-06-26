«Мы на связи с КХЛ». В «Барысе» рассказали о противодействии коронавирусу
В казахстанском «Барысе» рассказали о профилактике коронавируса в системе участника Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В
В казахстанском «Барысе» рассказали о профилактике коронавируса в системе участника Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В
Ранее стало известно, что «Барыс» подал заявку на участие в 13-м сезоне КХЛ.
«Барыс» внимательно и ответственно соблюдает рекомендации Правительства и компетентных государственных органов Республики Казахстан. Также мы постоянно на связи с КХЛ, которая озвучивает свои рекомендации по недопущению появления и распространения вируса в клубе, — проинформировали в «Барысе».
Напомним, следующий регулярный чемпионат в КХЛ должен стартовать в сентябре, а подготовку к сезону «Барыс» начнет в середине июля. Также стал известен план подготовки под руководством Юрия Михайлиса.