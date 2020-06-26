Стал известен план предсезонной подготовки минского «Динамо»

30 июля — 1 августа: товарищеские матчи с «Трактором» в Минске.



7—11 августа : турнир в Нур-Султане. В соперниках будут «Локомотив» (Ярославль), «Барыс» (Нур-Султан), сборная Республики Корея.



19—23 августа : турнир в Минске. В соперниках будут «Локомотив» (Ярославль), «Барыс» (Нур-Султан), «Юность-Минск».



30—31 августа : финал Кубка Салея. В соперниках будет «Юность-Минск», а также два победителя отборочных групп. Место проведения определится позже.