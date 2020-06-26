Стал известен план предсезонной подготовки минского «Динамо»
Минское «Динамо» на своём официальном сайте опубликовало план подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.
Минское «Динамо» на своём официальном сайте опубликовало план подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.
30 июля — 1 августа: товарищеские матчи с «Трактором» в Минске.
Напомним, что старт нового сезона КХЛ на текущий момент запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.