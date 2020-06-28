«Барыс» не сыграет на мемориале Ромазана в Магнитогорске

«Барыс» не сыграет на мемориале Ромазана в Магнитогорске

ХК «Барыс» не сыграет на мемориале Ивана Ромазана, который состоится в августе в Магнитогорске. Об этом стало известно из плана предсезонной подготовки «Амура», передает «Шайба.kz».