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11:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» не сыграет на мемориале Ромазана в Магнитогорске

ХК «Барыс» не сыграет на мемориале Ивана Ромазана, который состоится в августе в Магнитогорске. Об этом стало известно из плана предсезонной подготовки «Амура», передает «Шайба.kz».

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Источник: РИА "Новости"

Помимо хабаровской команды среди участников турнира в Магнитогорске значатся местный «Металлург», екатеринбургский «Автомобилист» и пекинский «Куньлунь Ред Стар», но отсутствует астанинский «Барыс».

Таким образом, на данный момент известно, что подопечные Юрия Михайлиса сыграют на Кубке Президента дома и на турнире в Минске.

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