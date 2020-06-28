«Барыс» не сыграет на мемориале Ромазана в Магнитогорске
ХК «Барыс» не сыграет на мемориале Ивана Ромазана, который состоится в августе в Магнитогорске. Об этом стало известно из плана предсезонной подготовки «Амура», передает «Шайба.kz».
ХК «Барыс» не сыграет на мемориале Ивана Ромазана, который состоится в августе в Магнитогорске. Об этом стало известно из плана предсезонной подготовки «Амура», передает «Шайба.kz».
Помимо хабаровской команды среди участников турнира в Магнитогорске значатся местный «Металлург», екатеринбургский «Автомобилист» и пекинский «Куньлунь Ред Стар», но отсутствует астанинский «Барыс».
Таким образом, на данный момент известно, что подопечные Юрия Михайлиса сыграют на Кубке Президента дома и на турнире в Минске.