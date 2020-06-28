Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
14:50 (мск), источник: Vesti.kz

Андрей Скабелка со своим новым клубом приедет в Казахстан на Кубок Президента

Ярославский «Локомотив» сыграет на Кубке Президента Казахстана. Об этом стало известно из плана предсезонной подготовки минского «Динамо», передает «Шайба.kz».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Изначально на официальном сайте «зубров» среди участников турнира значилась новосибирская «Сибирь». Однако затем вместо нее появилась команда Андрея Скабелки.

Таким образом, с 7 по 11 августа в Нур-Султане сыграют местный «Барыс», ярославский «Локомотив», минское «Динамо» и сборная Южной Кореи.

Напомним, Скабелка возглавил «Локомотив» в межсезонье, не став продлевать контракт с «Барысом», в котором проработал два года.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Спарринг-партнера Хабиба нокаутировали за 19 секунд
Гончаренко вернулся в ЦСКА. Болельщики против
«Нужно было повременить с выдвижением». Зачем подставили Зайцеву
Капитан «Сельты» раскритиковал игру Смолова с «Барселоной»
Хабиб впечатлен: Порье устроил шоу года на UFC Vegas 4
СМИ: Турецкий клуб договорился о переходе с кипером «Краснодара»
Экс-одноклубник Малкина рассказал, как тот шутит над новичками
Артур хочет остаться в «Ювентусе», не доигрывая сезон в «Барсе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь