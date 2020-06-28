Андрей Скабелка со своим новым клубом приедет в Казахстан на Кубок Президента

Источник: РИА "Новости"

Изначально на официальном сайте «зубров» среди участников турнира значилась новосибирская «Сибирь». Однако затем вместо нее появилась команда Андрея Скабелки.

Таким образом, с 7 по 11 августа в Нур-Султане сыграют местный «Барыс», ярославский «Локомотив», минское «Динамо» и сборная Южной Кореи.