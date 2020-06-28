Андрей Скабелка со своим новым клубом приедет в Казахстан на Кубок Президента
Ярославский «Локомотив» сыграет на Кубке Президента Казахстана. Об этом стало известно из плана предсезонной подготовки минского «Динамо», передает «Шайба.kz».
Ярославский «Локомотив» сыграет на Кубке Президента Казахстана. Об этом стало известно из плана предсезонной подготовки минского «Динамо», передает «Шайба.kz».
Изначально на официальном сайте «зубров» среди участников турнира значилась новосибирская «Сибирь». Однако затем вместо нее появилась команда Андрея Скабелки.
Таким образом, с 7 по 11 августа в
Напомним, Скабелка возглавил «Локомотив» в межсезонье, не став продлевать контракт с «Барысом», в котором проработал два года.